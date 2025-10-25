El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Personal de seguridad pide al público que abandone el patio del museo. AFP

Dónde pueden acabar las joyas robadas en el Louvre

Europol intenta evitar que desaparezcan para siempre

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:27

Para recuperar un botín de tesoros patrimoniales robados en varios países, más de 100 agentes coordinados por la Europol se desplegaron en Georgia y Letonia. ... En un solo día entraron a una treintena de lugares y recuperaron la mayoría de los objetos buscados. Eran libros saqueados de bibliotecas nacionales de Francia, Alemania, Suiza, Finlandia, Polonia y otros cuatro países. Un grupo organizado, cuyos integrantes eran de nacionalidad georgiana, se llevó unos 170 libros, entre 2022 y 2023. No eran las joyas del Louvre, pero también eran tesoros de alto valor, y cuando a los expertos en sustracción de patrimonio y objetos históricos de Europol se les pregunta por un caso que pudiera tener semejanzas con el robo del museo parisino evocan esta operación realizada hace apenas un año. Pese al éxito de la operación, no todos los objetos robados aparecieron.

