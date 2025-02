Paul vende fotos firmadas de los Beatles desde 12.000 euros

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 1 de marzo 2025, 00:05 Comenta Compartir

Cuando comenzaba a saborear las mieles de la fama más duradera de la historia musical, Paul McCartney iba con su cámara por los espacios íntimos que compartía con los otros tres Beatles. Ahora, 36 de esas fotografías han sido rescatadas por el músico de su archivo personal y salen a la venta convertidas en obras de arte firmadas y catalogadas. Fotografías como el 'Autorretrato en un espejo del Hotel George V (París)' o 'Junto a la piscina de los Pollaks' fueron capturadas por McCartney entre los últimos días 1963 y los dos primeros meses de 1964, en ejercicios estéticos parecidos a los 'selfies' actuales, pero en carrete de blanco y negro y en diapositivas a color.

En la galería Gagosian de Beverly Hills (California, Estados Unidos) parten de un precio de unos 12.000 euros sin límite superior. Sus organizadores apuntan que pueden alcanzar «cinco cifras», según Bloomberg. El mítico bajista de los Beatles, que visitó España recientemente dentro de su gira mundial y que está en plena forma a sus 82 años, destinará una parte de las ganancias a los afectados por los incendios que arrasaron esa zona californiana hace unas semanas.

Talento natural

Las copias que se exhiben y subastan en silencio fueron procesadas con técnicas digitales a partir de los negativos originales, copias físicas e incluso hojas de contacto, para mejorar la resolución y la calidad, de colores y permanencia, del ejemplar final. Aunque son 36 imágenes, se harán varias copias de cada una, «pequeñas ediciones», aseguró la galería, sin dar detalles del número ni de las medidas decididas para cada fotografía.

«Evocando un intervalo clave en la historia cultural del siglo XX, las fotografías encarnan una conmovedora intersección de tiempo, lugar y personalidad», promociona la Gagosian. «En conjunto, forman una contribución significativa al registro visual de la época, no solo por su perspectiva única, sino también porque demuestran el talento natural de McCartney como fotógrafo». Además, en paralelo varias de las obras a la venta serán expuestas en el Museo Young de San Francisco, aunque ya se han visto, primero en la exhibición 'Paul McCartney, fotografías. En el ojo del huracán' de la National Portrait Gallery de Londres, y luego en otros museos de Norteamérica y Japón. Pero el público no había podido pujar por las obras.

Frente la nostalgia, McCartney considera que las fotos recogen «una especie de inocencia», mantuvo en unas declaraciones recogidas por Smithsonian, cuando se inauguró la exposición londinense. «Traen un torrente de recuerdos especiales, tantas historias, que siempre pondrán a funcionar mi imaginación. Las amo».

En los días fotografiados, el grupo viajó a Nueva York, Washington y Miami (EE UU), París (Francia) y Londres y Liverpool (Reino Unido). Hay, por supuesto, una instantánea que pareciera un fotograma de una de sus películas, titulada 'Siendo perseguido por los fans en West 58th Street', en el invierno neoyorkino. Hacía menos de un año que los Beatles habían presentado su primer álbum, 'Please, please me' y que sus canciones 'Love me do' y 'Twist and shout' alcanzaron el número uno. Un mes antes de los primeros disparos había salido su segundo LP, 'With the Beatles', y comenzaban a conquistar al público estadounidense. A sus fotos redescubiertas, McCartney las comparó con un «tesoro familiar».