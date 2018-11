El Patio Herreriano acoge una retrospectiva del fotógrafo Saul Leiter Destaca la utilización del color en las fotografías de Leiter, quién llego a conformar un lenguaje y paleta propios. / Rodrigo Jiménez La exposición 'In search of beauty' permanecerá abierta la público hasta el 20 de enero en las salas 1 y 2 del museo EL NORTE Valladolid Viernes, 2 noviembre 2018, 17:33

Las salas 1 y 2 del Museo Patio Herreriano acogen, hasta el próximo 20 de enero, la exposición retrospectiva 'Saul Leiter. In search of beauty', una muestra que reúne 130 fotografías en color y en blanco y negro del artista norteamericano, calificado por el director de Foto Colectania, Pepe Font de Mora, como «un pionero en el uso del color», que pasó su vida «a la búsqueda de la belleza».

En ese sentido,recurrió a una cita textual de Leiter, fallecido en 2013, justo un año después de que la Sala Municipal de Exposiciones de San Benito acogiera en Valladolid la primera exposición dedicada a su trabajo en toda España: «Tengo en mucha estima ciertas nociones de la belleza a pesar de que para algunos esta es una idea anticuada. Algunos fotógrafos piensan que al tomar imágenes d ella desgracia humana están abordando un problema serio. Yo no creo que la desgracia sea más profunda que la felicidad», reflexionaba el artista.

La Sala 1 del Patio Herreriano acoge en torno a 60 fotografías de Leiter donde se aprecia su maestría en la utilización del color, que trabajó hasta conformar «un lenguaje fotográfico» y una «paleta de colores» propia. «Tenía una gran destreza al disparar, y en sus imágenes conseguía un difícil equilibrio, fruto de su dominio de la técnica y de su gusto por no planificar demasiado, dejando de lado la perfección para adoptar elementos de la improvisación», señaló Font de Mora, que alabó el «punto de vista muy original» del artista. Ese espacio se completa con una estancia donde se proyecta en bucle una escueta pieza documental de siete minutos (titulada 'Seeing is a neglected enterprise') grabada en el estudio del creador, en el East Village neoyorquino.

Sala 2, en tres bloques

Por otra parte, la Sala 2 está estructurada en tres bloques bien diferenciables: en la primera pared cuelgan una treintena de fotografías en blanco y negro, realizadas entre 1948 y finales de los años 50, donde Leiter captaba el pulso y la vibrante energía del Nueva York que conoció a su llegada con apenas 23 años desde Pittsburgh. Al fondo de la sala, en un espacio más recogido, aparecen otra treinta instantáneas de pequeño formato, donde inmortalizó desnudos y retratos íntimos que posteriormente aparecieron recogidos en el libro 'In my room'. Y en el último espacio, en la pared que encara la salida de la estancia, cuelgan algunos de los trabajos profesionales que realizó para revistas de moda de la época como 'Esquire' o 'Harper's Bazaar', cuyo director de arte, Henry Wolf, fue uno de los grandes mentores de Saul Leiter.

«Leiter fue un artista global, un genio de la fotografía, uno de los grandes maestros de la fotografía de toda la historia», subrayó el director de exposiciones de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, Juan González Posada, que apuntó que «no solo era fotógrafo, sino que también era un gran teórico y pintor», cuyo legado «no empezó a ser demasiado conocido hasta su muerte».