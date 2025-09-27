Zanfona, oboe y voz india para 'trece canciones bonitas'

«La música tradicional refleja las dudas y problemas del ser humano que son los mismos en todos los sitios. Al final la música encuentra ... patrones universales para plantearlas», dice Germán Díaz con su zanfona que, aún siendo instrumento europeo, casa bien con la voz y las melodías de la cantante india Vidya Shah. Junto al oboísta Benxamín Otero forman el trío que ha grabado 'Outras trece cancións bonitas', disco que presentan este domingo en la sala de cámara del Miguel Delibes (20:00 h.)

El álbum se gestó «durante una residencia en la India pero luego no se pudo grabar por complicaciones burocráticas, así que ella se vino aquí y grabamos en directo, en la Capilla Santa María de Lugo vinculada al CENTRAD, proyecto que aúna a profesionales de la artesanía y el diseño, donde hay un museo de instrumentos y es el centro neurálgico de la zanfona peninsular», explica Germán. En el espectáculo 'Tariqa' que estrenó con la bailarina vallisoletana Mónica de la Fuente sobre místicos peninsulares e indios se despierta su interés por el folk indostánico, que se añadió a la larga lista de manantiales en los que bebe el zanfonista.

Hace siete años grabó con Otero 'Trece canciones bonitas', y ahora ha seguido con otras tantas. «Conocí a Vidya. Nos caímos muy bien y, lo que pasa en la vida y en la música, cuando hay feeling se trabaja bien. Para mí es importante admirar a los músicos que tengo al lado, que toquen mejor que yo. En este caso los dos son buenísimos».

Así que ella viajó a Lugo, se metieron a la capilla y grabaron el disco de un tirón. «Me gusta que los discos no sean perfectos, que conserven la magia del directo», dice Díaz.

Lugo, capital mundial

«No son trece canciones. Es un poco de lío porque en esta ocasión hemos grabado un vinilo y en ese soporte está limitado el número de temas.Sin embargo en el cd hay más y un bonus. Hay un poco de todo, temas de 'Tariqa', un tributo a Mónica, muchos temas elegidos por Vidya que revisa a partir de la tradición india. Hay muchas improvisaciones de ella», relata Germán orgulloso de esta última criatura registrada con el sello producciones efímeras que dirige con su amigo Fernando Fuentes. El trabajo incorpora además colaboraciones de Noemí Basanta, Roberto Rodríguez y Pablo Pascual.

El primer concierto fue este sábado en el Festival Maré de Santiago de Compostela y el segundo, Valladolid. Germán vuelve a su ciudad aunque «la capital de la zanfona es Lugo». En parte por reunión de gentes, en parte por apoyo institucional.

«Empezó en Lugo por un mecenas, Antonio Fernández y su hermano, empresarios muy vinculados a la cultura. Financió el Taller Obradoiro para la recuperación de zanfonas, donde podías aprender a hacerlas también. Vinculado a esto hay un cuarteto de niños que tocan la zanfona muy bien. Por historia, tradición y sentimiento, merece ser la capital mundial de la zanfona», dice apuntando que en 1951 Faustino Santalices abrió taller y salieron los mejores lutieres de este instrumento cordófono.

«Ahora César Loureiro es el mejor lutier y vive en Galicia». Precisamente él le construyó su zanfona. «Es muy estable no me da problemas. Ahora uso cuerdas sintéticas». Germán lamenta que no haya tenido la zanfona un hermano en Oriente. «Es el instrumento que mejor define Europa con más de mil años de historia, a tener en cuenta ahora que necesitamos tanto una definición europea. Pero se adapta muy bien a la música oriental, por ser muy modal, son músicas que se tocan a partir de un bordón y dan mucha importancia a la percusión. En la zanfona puedes hacer percusión y melodía a la vez», como demostrará en el auditorio Miguel Delibes.