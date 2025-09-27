El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desde la izquierda, Germán Díaz y su zanfona, Vidya Shah y el oboísta Benxamín Otero. El Norte

Zanfona, oboe y voz india para 'trece canciones bonitas'

Germán Díaz, Benxamín Otero y Vidya Shah suman folk occidental y oriental este domingo en su concierto en el auditorio Miguel Delibes

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:23

«La música tradicional refleja las dudas y problemas del ser humano que son los mismos en todos los sitios. Al final la música encuentra ... patrones universales para plantearlas», dice Germán Díaz con su zanfona que, aún siendo instrumento europeo, casa bien con la voz y las melodías de la cantante india Vidya Shah. Junto al oboísta Benxamín Otero forman el trío que ha grabado 'Outras trece cancións bonitas', disco que presentan este domingo en la sala de cámara del Miguel Delibes (20:00 h.)

