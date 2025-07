Son Volt, Myron Elkins y Jason Scott & The High Heat, en el cartel del Huercasa Country

El Norte Valladolid Miércoles, 2 de julio 2025, 13:54 Comenta Compartir

Las actuaciones de los artistas Son Volt, Myron Elkins y Jason Scott & The High Heat darán comienzo a la décima edición de Huercasa Country Festival en Riaza (Segovia), que se celebrará del 18 al 20 de julio en la plaza Mayor de la villa, escenario que acogerá diferentes conciertos de country y americana.

Así, en la primera jornada y en el escenario Harvest, abrirá las actuaciones Jodie Cash con su mezcla de fuerza escénica y raíces honky tonk, seguida por el yodel de Alfonso Toribio & His Yodeling Cowboys, «una de las propuestas más queridas del festival por su carácter festivo y entrañable», afirmaron desde la organización. Y, en el escenario Huercasa, el baile tomará la pista con una sesión colectiva de Country Line Dance.

Después, el guitarrista Twanguero pondrá en marcha su inconfundible estilo fronterizo, lleno de matices latinos y americana instrumental. Le seguirá Color Green, banda californiana en su primera gira española, que llevará a Riaza una propuesta «colorida, nostálgica y repleta de armonías vocales».

La noche continuará con el directo de Jason Scott & The High Heat, una banda de espíritu rockero, sonido desgastado por la carretera y canciones «con sabor a viejo honky tonk», según recoge la Agencia Ical. A continuación, el joven Myron Elkins desplegará un repertorio de country con su voz áspera y letras que beben del imaginario clásico americano, presentando su nuevo trabajo 'Nostalgia For Sale'. Cerrará la noche Son Volt, un grupo liderado por Jay Farrar como uno de los nombres fundacionales del alt-country.

Escenario abierto

La jornada del sábado arrancará en la plaza Mayor de Riaza, convertida en un escenario abierto al pueblo y al baile. Allí tendrán lugar varias sesiones de country line dance abiertas a todos los públicos, además de los conciertos de Noel McKay & The Spanish Cowboys, con su folk narrativo, y Juáner Domínguez, que volverá a desplegar su repertorio clásico del country tradicional.

Por la tarde, el escenario Harvest acogerá las actuaciones de The Barroom Buddies Band, con su irreverente mezcla de western swing, y Back to the Hills, cuya propuesta folk y bluegrass de raíz gallega «aportará armonías y guitarras acústicas al atardecer». Por su parte, el escenario Huercasa se llenará de country rock con Al Dual, referente europeo del rockabilly, y Germán Salto con su country thunder revue, un proyecto creado para la ocasión que rendirá tributo al country de los años 70 «con elegancia y melancolía». La noche continuará con Rob Leines, del nuevo country sureño, «cuyas canciones destilan whisky, carretera y redención», apuntaron desde la organización.

La penúltima actuación del día correrá a cargo de The Jayhawks, y el cierre será para The War and Treaty, dúo formado por Michael y Tanya Trotter, «con una fuerza emocional inigualable, mezcla de góspel, soul y música de raíces». Ya el domingo, el festival se despedirá con una última sesión de country line dance en la plaza Mayor.

Poblados del oeste americano

Durante el fin de semana, el recinto contará también con la zona Pioneertown, pensada para los más pequeños. Inspirada en los antiguos poblados del oeste americano, este espacio incluirá una selección especial de actividades que han marcado estos diez años de festival, con un mix de las propuestas más aplaudidas por el público familiar.

La oferta gastronómica, por su parte, volverá a ser uno de los grandes atractivos del festival. Y es que a los habituales foodtrucks se suma el espacio de degustación Huercasa, donde se podrán probar productos vegetales de quinta gama como sus mazorcas a la brasa, patatas o legumbres.

Este año, además, la propuesta se ampliará con la incorporación de 'Fuera de Carta', un proyecto de Valladolid que llevará a Riaza una cocina «fresca, sabrosa y basada en el producto local». Y también estará la tienda Huercasa, nada más entrar al recinto, donde los asistentes podrán llevarse a casa todos los productos «a un precio muy especial».

Para participar en esta décima edición de Huercasa Country Festival, los abonos y las entradas de día ya pueden adquirirse a un precio de 80 y 45 euros a través de www.huercasacountryfestival.es. Como en anteriores ediciones, se habilitará un autocar para acudir al recinto del festival desde Madrid. Las salidas se realizarán a las 15.45 horas desde el exterior del Intercambiador de Moncloa y la vuelta desde el recinto al mismo punto será a la 01.00 horas.