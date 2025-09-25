Víctor Manuel volverá al Delibes con su gira 'Solo a solas conmigo' El asturiano ofrecerá un concierto el día 13 de junio del próximo año

Víctor Manuel volverá a Valladolid el 13 de junio de 2026. El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá la presentación de su disco 'Solo a solas conmigo' además de repasar sus temas más conocidos como 'Soy un corazón tendido al sol', 'El abuelo Vítor', 'Quiero abrazarte tanto' o 'Solo pienso en ti', himnos que forman parte de la memoria colectiva.

Con más de seis décadas de trayectoria y una larga lista de canciones convertidas en himnos generacionales, Víctor Manuel regresa con una gira que promete emoción, nuevas canciones y un reencuentro muy especial con su público.

'Solo a solas conmigo' toma el relevo de las grandes giras que han marcado la trayectoria reciente del artista –'Vivir para cantarlo', '50 años no es nada' o 'La vida en canciones'– y promete convertirse en un nuevo encuentro inolvidable entre Víctor Manuel y su público.

'Solo a solas conmigo' habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir. Con arreglos y producción de David San José, esta carta de presentación quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar en las próximas semanas. Este es el primer aviso de lo que viene. Nuevas canciones, alguna colaboración y una ilusión y creatividad que se mantienen intactas tras 60 años de carrera.

Las últimas canciones que Victor Manuel publicó salieron en el año 2018, en el trabajo 'Casi nada está en su sitio'. Siete años después, con un nuevo proyecto bajo el brazo y Altafonte como nueva compañía discográfica, nos avanza el primer single de sus nuevas composiciones.

