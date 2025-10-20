El UVaSound ofrecerá un concurso de bandas y el concierto de Mafalda Cardenal La tercera edición del certamen abrirá sus inscripciones el próximo 3 de noviembre

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 19:30 Comenta Compartir

La Universidad de Valladolid, a través del Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Deporte, continúa con el ciclo UVaSound, una iniciativa que busca potenciar los sonidos contemporáneos y dar visibilidad a nuevos creadores en el ámbito de la Universidad de Valladolid. El pop, la música urbana y el indie son algunos de los estilos que tienen cabida en este espacio.

La primera de las citas ofrecerá una presentación de la artista emergente Mafalda Cardenal, que se celebrará el 30 de octubre a las 19:30 horas en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid. La entrada a este concierto, organizado en colaboración con Europa FM, es libre con invitación hasta completar el aforo. Las invitaciones pueden retirarse en el Centro Buendía de la UVa (C/Juan Mambrilla, 14) en horario de 10 a 14 horas.

La tercera edición del concurso de bandas UVaSound Demo invita a participar a agrupaciones musicales que tengan entre sus miembros, al menos, a uno de la Comunidad UVa (estudiantes, PDI, PTGAS y Alumni). La fase de inscripciones será del 3 al 17 de noviembre, y en ella los participantes tendrán que inscribirse y enviar la pieza con la que quieran participar en el concurso. La votación popular se desarrollará del 20 de noviembre al 4 de diciembre, y la final de UVaSound Demo se celebrará el 18 de diciembre. Los tres grupos más votados actuarán durante 25 minutos en la Sala Lava. La votación final correrá a cargo de un jurado profesional.

El grupo o solista ganador del primer premio recibirá 600 euros en metálico y formará parte del cartel del Festival Palencia Sonora 2026. El segundo clasificado tendrá la oportunidad de actuar en el ciclo Noches Blancas, mientras que el tercero formará parte de los artistas que actúen en el festival Florida Duero.