Trueno, Mala Rodríguez y Elefantes encabezan el cartel del Conexión Valladolid

Con los primeros amagos de primavera comienzan a darse a conocer los carteles y los abonos de los festivales de verano. El Conexión Valladolid, que se celebrará en la Antigua Hípica del 27 al 29 de junio, ya ha colgado el suyo.

El rapero argentino Trueno encabeza el cartel de la cita en el Pinar de Antequera, la primera del estío castellano. El día 27 pasarán por el escenario principal Shinova, Mala Rodríguez, Cristian Varela, Albertucho, Alcalá Norte, Carlos Ares, Melon Diesel y Javi Reina. En el escenario reservado para la sección Con los nuestros se sucederán Marsella, Bravo Maldonado, Velayos, Mairena y Maref, mientras que los Deejays animarán los interludios.

Trueno es el plato fuerte del sábado día en el que Mikel Izal, Bebe y sus 20 años Tour, Ultraligera, Delaporte, Elefantes (celebran su trigésimo aniversario), 84, Antilópez, Merino, Villanueva y Richi Risco se irán dando el relevo.

Who is da House y The Real Karaoke son las propuestas matinales del sábado y Super Cristongo XXL, la del domingo. Ya está a la abierta la tercera venta de abonos y entradas sueltas.