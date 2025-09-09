Raúl Olivar abre su 'Diario de seis cuerdas' en el Patio Herreriano El concierto del guitarrista vallisoletano, organizado por Juventudes Musicales, será en el museo este miércoles

El Norte Martes, 9 de septiembre 2025, 13:44

Es un habitual del programa de ferias. Raúl Olivar ha llevado la guitarra flamenca a la Plaza Mayor de Valladolid y ha mantenido su cercanía en escenarios más íntimos. Este miércoles ofrece un concierto en el Patio Herreriano. 'Diario de seis cuerdas' es la propuesta para un recital organizado por Juventudes Musicales. La cita comienza a las 19:30 h, en el museo de arte contemporáneo.

El músico vallisoletano recorrerá su trayectoria artística a partir de los temas recogidos en el cd homónimo, que presentó en el Teatro Calderón en 2019. En esta ocasión le acompañarán en directo la voz de Yaiza Herrero, Iván Carrión al traverso, el bajista César Díez y el percusionista Rubén Lázaro.

Guitarrista acompañante de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Olivar frecuenta los escenarios profesionalmente desde 1996. 'Sueños', su primer álbum con música propia, se publicó en 2001. Le sucedieron 'Reflejos del alma', 'Un rincón para soñar', 'Castellano' y 'Guitácora'. Además de sus proyectos personales, ha trabajado con el pianista Miguel Ángel Recio en el álbum 'Al aire latin flamenco', con la soprano Ana Mendoza en 'Lorca lírico y flamenco' o con Paco Díez, en 'Esencia de Sefarad' y 'Tres culturas'.

Raúl también toca con músicos de otros estilos como Raimando Amador, Pablo Alborán, India Martínez, Antonio Carmona, David de María, Vanesa Martín Celtas Cortos, Tamara o el Arrebato.