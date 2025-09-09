El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El guitarrista Raúl Olivar. El Norte

Raúl Olivar abre su 'Diario de seis cuerdas' en el Patio Herreriano

El concierto del guitarrista vallisoletano, organizado por Juventudes Musicales, será en el museo este miércoles

El Norte

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:44

Es un habitual del programa de ferias. Raúl Olivar ha llevado la guitarra flamenca a la Plaza Mayor de Valladolid y ha mantenido su cercanía en escenarios más íntimos. Este miércoles ofrece un concierto en el Patio Herreriano. 'Diario de seis cuerdas' es la propuesta para un recital organizado por Juventudes Musicales. La cita comienza a las 19:30 h, en el museo de arte contemporáneo.

El músico vallisoletano recorrerá su trayectoria artística a partir de los temas recogidos en el cd homónimo, que presentó en el Teatro Calderón en 2019. En esta ocasión le acompañarán en directo la voz de Yaiza Herrero, Iván Carrión al traverso, el bajista César Díez y el percusionista Rubén Lázaro.

Guitarrista acompañante de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Olivar frecuenta los escenarios profesionalmente desde 1996. 'Sueños', su primer álbum con música propia, se publicó en 2001. Le sucedieron 'Reflejos del alma', 'Un rincón para soñar', 'Castellano' y 'Guitácora'. Además de sus proyectos personales, ha trabajado con el pianista Miguel Ángel Recio en el álbum 'Al aire latin flamenco', con la soprano Ana Mendoza en 'Lorca lírico y flamenco' o con Paco Díez, en 'Esencia de Sefarad' y 'Tres culturas'.

Raúl también toca con músicos de otros estilos como Raimando Amador, Pablo Alborán, India Martínez, Antonio Carmona, David de María, Vanesa Martín Celtas Cortos, Tamara o el Arrebato.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  3. 3

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  6. 6

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  7. 7

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Raúl Olivar abre su 'Diario de seis cuerdas' en el Patio Herreriano

Raúl Olivar abre su &#039;Diario de seis cuerdas&#039; en el Patio Herreriano