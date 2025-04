Punk, flamenco, rock clásico y blues en los conciertos del fin de semana en Valladolid

Desde Ska, punk hasta flamenco y rock clásico… el fin de semana ya está aquí y con él los habituales conciertos en las salas de ... mediano aforo. Sacando orgullo local, los chicos de Seiskafés actuarán este viernes en la sala Cientocero junto al grupo Dementes. Formados en 20026, Seiskafés sigue siendo una de las formaciones locales más populares no solo en la ciudad sino también en la escena punk y de ska, principalmente, de la zona norte del país.

A ellos se les debe himnos locales como 'Cantarranas' o 'Ska-K'. Uno de sus últimos lanzamientos fue el disco 'A la greska' lanzado en 2022. Sus directos son siempre garantía de agitación y diversión. Desde Laguna de Negrillos, actuarán Dementes ofreciendo también su arrollador ska.

Otro de los conciertos del fin de semana es el de Gran Tráiler que actuará en el Teatro Cervantes también este viernes. Desde Zamora llega esa formación que ya ha tocado en eventos como el Festival Iberia junto a bandas como Los Zigarros. Hard-rock, country y blues son sus ingredientes aplicados con la tradición del rock eléctrico de siempre. Por su parte, también para el viernes, la sala Porta Caeli presenta el directo de Israel B.

Sin duda, una cita dirigida al público 'urban' con un exponente que procede de formaciones como Corredores del Bloke. 'Hielo' fue el debut en 2018 de este artista que sigue creciendo y ganando devotos en todo el país. Los amantes del flamenco tienen su cita también el viernes en el Teatro Zorrilla con el baile de Mercedes Ruiz y la guitarra de Santiago Lara. 'Dual' es el nombre de un espectáculo que han presentado internacionalmente en Londres, Avignon, París, Hong-Kong y ciudades de Estados Unidos.

Para la jornada del sábado, Porta Caeli ofrece el cartel doble de Guiu Cortés junto a El Niño de la Hipoteca. Ambos artistas actuarán en acústico, formato elegido recientemente debido a los problemas de audición del propio Guiu. Ya para el domingo, la misma sala ofrece el directo de Overdrivers, formación australiana que vuelve a España para presentar 'Glory or nothing', su nuevo disco repleto (cómo no) de hard rock robusto al estilo de Airbourne, Rhino Bucket o AC/DC. Sin duda una manera contundente de culminar el fin de semana.