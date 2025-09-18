Dos días después de que 'Alma en Cuba' sea nominado a los Latin Grammy al 'Mejor álbum instrumental', sus dos protagonistas actúan este viernes en ... la Sala Borja. Los prestigiosos músicos cubanos Iván 'Melon' Lewis (ganador de un Grammy en 2021) y Ariel Brínguez fusionan la herencia musical de Cuba en la que resuenan ecos del siglo XX a través de la música de cámara y de salón de los años 50. Desde un formato dúo de piano y saxo, los dos músicos revisan el repertorio de Lecuona, Saumell, José White y otros autores junto con algunos temas de autoría propia.

–Son ustedes dos de los músicos más demandados a nivel internacional ¿Cómo surge el punto de partida de 'Alma en Cuba' teniendo en cuenta sus agendas propias y junto a otras estrellas?

–Eran los tiempos de post-pandemia (contesta Iván 'Melon') Fruto de un concierto para aforo reducido en Oviedo decidimos elegir canciones a medio camino entre la música clásica y la estética de raíz cubana y afrocubana. No queríamos, además, tocar 'standars' americanos. A nuestra manager se le ocurrió el nombre de 'Alma en Cuba' que a nosotros nos pareció perfecto por el tono poético de utilizar 'en Cuba' en vez de 'Alma de Cuba'.

–A la hora de grabar el disco siguieron fieles a la desnudez del proyecto registrando solo piano y voz ¿Nunca se plantearon incorporar elementos más rítmicos que melódicos?

-El piano y el saxofón, a solas, aportan un nivel de exposición excelente (sostiene Ariel Brínguez) No puede expresarse con palabras las sensaciones que sentimos Iván y yo con este formato. Con esta sonoridad tan natural creo que logramos unificar toda la popularidad que es la música cubana con ese tratamiento académico que en Europa tiene la música popular. Somos amantes de la música universal y eso nos lleva a que este concierto y este disco no tenga prejuicios.

-¿Qué aporta Iván 'Melon' a Ariel Brínguez y viceversa?

–Principalmente (contesta Iván) el nivel de conexión natural que podemos desarrollar juntos. En el escenario no nos tenemos más que el uno al otro y, por eso es vital, esa conexión de la que hablo. Por mi parte (ahora asegura Ariel) subrayo lo que dice Iván pero añado lo importante que es la convivencia y la alegría de vivir que ambos tenemos. El concierto dura más de una hora pero luego están las muchas horas de convivencia en las que nos reímos, charlamos y le quitamos hierro a muchos asuntos de la vida.

–¿Interpretarán 'Alma en Cuba' estrictamente o habrá alguna sorpresa?

–'Alma en Cuba' es nuestro repertorio de cabecera pero cada concierto es distinto (sostiene Ariel) . Iván y yo nunca estamos en el mismo sitio cuando tocamos en un escenario. Nos aburriríamos (risas).