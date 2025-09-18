El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Iván 'Melon' Lewis y Ariel Bringuez. El Norte
Iván 'Melon' Lewis y Ariel Brínguez Músicos

«El piano y el saxofón, a solas, aportan un nivel de exposición excelente»

El prestigioso dúo cubano de jazz presentan hoy en la Sala Borja 'Alma en Cuba'

Roberto Terne

Roberto Terne

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:44

Dos días después de que 'Alma en Cuba' sea nominado a los Latin Grammy al 'Mejor álbum instrumental', sus dos protagonistas actúan este viernes en ... la Sala Borja. Los prestigiosos músicos cubanos Iván 'Melon' Lewis (ganador de un Grammy en 2021) y Ariel Brínguez fusionan la herencia musical de Cuba en la que resuenan ecos del siglo XX a través de la música de cámara y de salón de los años 50. Desde un formato dúo de piano y saxo, los dos músicos revisan el repertorio de Lecuona, Saumell, José White y otros autores junto con algunos temas de autoría propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  4. 4 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  5. 5

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  8. 8

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  9. 9

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  10. 10 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «El piano y el saxofón, a solas, aportan un nivel de exposición excelente»

«El piano y el saxofón, a solas, aportan un nivel de exposición excelente»