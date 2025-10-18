Tras celebrar el pasado año el 30 aniversario de Sôber, su vocalista Carlos Escobedo retoma su carrera en solitario con nueva gira en la que, ... esta vez, hay un disco firmado solo por él . Se trata de 'Solitud', un trabajo pleno en el que la personalidad de Escobedo y el ADN de su grupo contrastan en tonos y sonidos intimistas, así como en 'riffs' propios de la trayectoria de Escobedo. Sabina, Marea, Antonio Vega y Los Suaves se cuelan en el disco en forma de versiones que Escobedo ha llevado magistralmente a su terreno. Lo presenta este sábado, a las 20:30 horas en la sala Porta Caeli.

-¿Cómo surge el concepto y la necesidad de expresarte en solitario como lo haces en 'Solitud'?

-'Solitud' nace de un momento muy personal, casi como una necesidad vital de parar y mirar hacia dentro. Durante muchos años he estado rodeado de ruido, de giras, de energía compartida… y de pronto sentí que tenía cosas que decir desde otro lugar más íntimo, más humano, incluso más frágil. De ahí el título, que juega entre la soledad y la serenidad. La portada y el sonido cálido responden a esa búsqueda de refugio, de fuego interior más que de explosión.

-¿Dónde finaliza la impregnación de Sôber en Carlos Escobedo?

-Es imposible desligar a Carlos Escobedo de Sôber, y tampoco quiero hacerlo. Sôber está en mi ADN, en mi manera de componer, de sentir los 'riffs', de entender el peso de una canción. Pero en este disco me he permitido dejar respirar más el silencio, darle espacio a la palabra y a la emoción sin necesidad de tanta distorsión. Digamos que 'Solitud' es el alma.

-Los temas más intimistas como 'La luna me sabe a poco' están repletos de magia y sensibilidad. ¿Desgasta mucho el abrirse tanto en una canción? ¿Cómo entró Ruth Lorenzo en esta canción?

-Abrirse en canciones como 'La luna me sabe a poco' desgasta, sí. Te deja expuesto, sin armadura. Pero también sana. Cantar desde ese lugar tiene algo de catarsis, de reconciliación con uno mismo. Ruth Lorenzo entendió eso perfectamente… su voz se funde con la mía en un punto emocional donde ya no hay intérpretes, solo verdad.

-Hablemos de las versiones…. Los Suaves, Antonio Vega, Sabina… ¿Cómo seleccionaste estas versiones?

-Las versiones las elegí por pura conexión emocional. Son artistas que me han acompañado toda la vida y que, de alguna manera, han formado parte de mi banda sonora personal: Los Suaves, Antonio Vega, Marea, Sabina… Cada uno de ellos representa un momento, una enseñanza, una forma distinta de mirar la melancolía.

-Ha llevado la versión de Sabina a un lado espiritual casi como de trovador medieval en algunos momentos… ¿Conoce la obra de Amancio Prada?

-'Y sin embargo' me atrapó desde siempre. Me apetecía desnudarla, quitarle todo artificio y dejar solo la palabra y la emoción. Es curioso que menciones a Amancio Prada, porque aunque no lo tenía en mente conscientemente, sí buscaba esa espiritualidad que él transmite, esa pureza casi mística. Quería que la canción respirara como un suspiro , con alma de trovador, como dices tú…

-¿Cómo será el directo de este sábado en Porta Caeli?

-El directo será muy especial, más cercano, con una banda pequeña, pero con una gran carga emocional. Quiero que el público sienta que está dentro de mi casa, escuchando historias al calor del fuego.

-¿Todo bien con Sôber?

-Sí, con Sôber todo bien. Cada uno tiene su espacio y su momento, y este es el mío para explorar otra cara, sin dejar de ser quien soy.