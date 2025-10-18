El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cantante madrileño Carlos Escobedo.
Carlos Escobedo, cantante de Sôber y ahora en solitario

«Me he permitido dejar respirar más el silencio»

El cantante madrileño presenta 'Solitud' este sábado en Porta Caeli

Roberto Terne

Roberto Terne

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:27

Comenta

Tras celebrar el pasado año el 30 aniversario de Sôber, su vocalista Carlos Escobedo retoma su carrera en solitario con nueva gira en la que, ... esta vez, hay un disco firmado solo por él . Se trata de 'Solitud', un trabajo pleno en el que la personalidad de Escobedo y el ADN de su grupo contrastan en tonos y sonidos intimistas, así como en 'riffs' propios de la trayectoria de Escobedo. Sabina, Marea, Antonio Vega y Los Suaves se cuelan en el disco en forma de versiones que Escobedo ha llevado magistralmente a su terreno. Lo presenta este sábado, a las 20:30 horas en la sala Porta Caeli.

