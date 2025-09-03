El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Público en un concierto de la OSCyL en el Centro Cultural Miguel Delibes. Carlos Espeso

La OSCyL arranca la temporada este viernes con el concierto 'Música de cine'

Los músicos, dirigidos por Néstor Bayona, interpretarán un repertorio de temas de bandas sonoras de películas míticas como 'Casablanca', 'Cinema Paradiso' o 'Mulán'

El Norte

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:18

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León arranca la temporada con un concierto extraordinario en el Centro Cultural Miguel Delibes, el viernes 5 de septiembre a las 19:30 horas, enmarcado dentro de la programación de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, de Valladolid.

Bajo el título de 'Música de Cine', el repertorio a interpretar por la OSCyL incluye bandas sonoras de películas míticas como 'Casablanca' de Max Steiner, 'Cinema Paradiso' de Ennio Morricone, 'Doctor Zhivago' de Maurice Jarre, 'La terminal' de John Williams, 'Matar a un ruiseñor' de Elmer Bernstein, 'The lost world: Jurassic Park' de John Williams o 'Mulán' de Jerry Goldsmith, entre otras históricas películas.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de la taquilla del Centro Cultural Miguel Delibes y online en la página web, con un precio único de 15 euros. Dirigiendo a la OSCyL en el escenario del Centro Cultural Miguel Delibes estará Néstor Bayona, director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca desde 2023 tras haber sido director asistente de la orquesta. Anteriormente, fue director asistente durante dos temporadas en la Ópera de Marsella. Recientemente, ha dirigido a la OSCyL en el programa de verano 'Plazas Sinfónicas' por diferentes ciudades de la Comunidad. Con una carrera de más de una década, Néstor Bayona, director de orquesta español residente en Berlín y Barcelona, ha obtenido el reconocimiento de orquestas y teatros de ópera internacionales.

