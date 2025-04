Melocos inaugura este miércoles el UVaSound que estrena debates sobre la industria musical

Melocos llenará este miércoles el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Valladolid con el concierto que abre la cuarta edición del UVaSound. Desde 2019 ... la Universidad de Valladolid programa este ciclo con el que quiere acercar la música a sus estudiantes. Además de las citas en el escenario, un concierto de bandas y las charlas sobre la industria musical completan la propuesta.

Con las invitaciones agotas comienza esta cita a las 20:00 h. del miércoles que continuará el 8 de mayo con las primeras de las UVa Sound Talks, un debate que ese día a las 18:30 h. les propondrá a tres artistas la pregunta de '¿Cómo conseguir una marca musical reconocible?'. Para responder estarán Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), Javier Vielba (Arizona Baby, Corizonas) y María Arias, dj y emprendedora en Who is in da house, moderados por el crítico Roberto Terne.

Cifuentes celebró poder acercarse a aprender de la gente más joven y aportar su experiencia, además de que «una universidad pública tienda puentes entre la música y los talentos emergentes locales». Vielba, por su parte recordó que había tocado en La Yutera y en el Paraninfo: «Ahora que están de moda los podcasts y los espacios de debates, está bien que la Universidad siente a las nuevas generaciones y debatamos».

Por tercer año tendrá lugar el concurso UVa Sound DEMO «para seguir dando voz a la gran diversidad de los proyectos musicales de la comunidad universitaria». Pueden participar bandas con al menos uno de sus miembros alumno de la UVA. Pop, rock, electrónica o música urbana, cualquier estilo será admitido, siempre que los grupos no tengan ningún trabajo publicado con discográficas. La fase de inscripción comienza el 22 de septiembre y terminará el 14 de octubre y podrá hacerse en la web del Centro Buendía.

En la segunda fase el público, previo registro en la página, podrá votar y ese resultado se sumará al de un jurado profesional. En la tercera y última fase, tres finalistas ofrecerán un concierto en el Desierto Rojo y el jurado emitirá su veredicto. Los tres tendrán premio: el primero consistirá en formar parte del cartel del Festival Palencia Sonora, además de una dotación de 600 euros y la ayuda de la distribuidora Sin Filtros. El segundo y tercer premios participarán en los festivales Milanito y Florida Duero respectivamente.