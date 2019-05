Marea: «Hemos vuelto por decisión propia y eso nos diferencia» Integrantes de la banda navarra Marea, con Kutxi Romero (con sombrero) en el centro. La formación navarra liderada por Kutxi Romero vuelve a Valladolid -Antigua Hípica. Viernes 31, 22:00- después de ocho años de silencio ROBERTO TERNE Viernes, 31 mayo 2019, 08:57

Aunque no vuelven para quedarse, lo cierto es que su retorno está siendo celebrado en todo el país. Marea han vuelto con 'Azogue', un nuevo trabajo donde ni inventan nada ni lo intentan. Simplemente ofrecen más de sí mismos tocados por la batuta de la inspiración del barrio. Tras grabar con el mismísimo Poli Díaz el videoclip de 'En las encías', el grupo se ha embarcado en una gira de bolos y de entrevistas donde no hay contención ni autocensura. Kutxi Romero prendió la mecha de la polémica definiendo a los grupos tributo como 'el partido Vox del rock and roll', frase que reafirma pese a remar contra corriente de una tendencia aún con demanda. Actitud y libertad siguen siendo los ejes principales de la formación navarra.

–¿Cómo se encuentran en este punto de la gira? ¿Siguen soportándose?

–Artísticamente mejor que nunca, anímicamente mejor que nunca pero físicamente peor que nunca (risas). Estamos en una media de edad de 45 años y César nuestro guitarrista dice que, salvo honrosas excepciones, un grupo rockero a partir de los 50 años lo único que hace es el ridículo. Nosotros nos libramos por los pelos.

–Ustedes se separaron hace ocho años pero sin pelearse al menos drásticamente. ¿En qué momento deciden reunirse y por qué?

–No lo sabemos. Yo creo que tiene que ver con que vivimos en un pueblo y te tienes que ver todos los días. Si eres de un grupo de Madrid puedes pelearte con un compañero del grupo y no volverle a ver en la vida… pero en Berriozar al día siguiente ya te estás viendo. Posiblemente decidiríamos volver a tocar en alguna barbacoa, en algún cumpleaños, en alguna comida… Intentamos reunirnos en 2016 pero después yo tuve problemas de corazón, el 'colibrí' una infección de otitis y la cosa se retrasó. Lo de unirse es fácil de predicar pero difícil de practicar para el resto de los mortales.

–¿Qué tal vieron a 'El Poli' en la grabación del vídeo de 'En las Encías'?

–Físicamente está muy bien y se portó como un profesional. Ni quiso cobrar ni puso ninguna pega. El tío además no quiso comer en todo el día para que la cámara no le grabara hinchado y aguantó mojado todo el rodaje. No le conocíamos y fue difícil dar con él ya que va por la vida sin movil y no se sabe bien donde vive. Nos ayudaron a localizarle unos amigos de Vallecas.

–Han sido sonadas sus declaraciones sobre los grupos tributo….

–Y las vuelvo a repetir mil veces. Cualquier idiota que usa la palabra tributo u homenaje a un grupo es un cabrón que está engañando al público, además de un tío sin talento alguno. Que se llamen 'Orquesta Marea', no Grupo tributo a Marea. La culpa no la tiene el público, que es soberano y que puede hacer lo que le da la gana. La culpa la tienen los grupos tributo. Me dan asco. Que se rían de su vieja que ya tiene ella bastante con haber parido hijos así.

–Vivimos una época de postureo social en redes. Y ustedes tampoco se cortan a la hora de autocalificarse como superiores a muchas otras bandas. ¿Es marketing o realmente se creen así de superiores?

–Pues mira, no sabía yo nada de ese marketing porque yo la última red social que usé fue el teletex. Tengo una vida horizontal sin pasado ni futuro. Irvine Welsh en 'Trainspotting' dice que en un futuro cada vez más presente no habrá tíos ni tías, sino gilipollas. Nosotros hemos vuelto cuando nos hemos visto bien y es algo que lo hemos decidido por nosotros mismos. Eso nos diferencia de muchos.

–Se le considera un rockero de letras. ¿Qué ha leído y oído últimamente?

–Siempre he sido un gran lector. No lo veo una virtud sino una suerte. Soy mejor lector que escritor pero una cosa me llevó a la otra. Últimamente he leído 'Patria' de Aramburu y me ha encantado. Respecto a música, me quedo con lo que me enganchó en la adolescencia… mis extremoduros, mis AC/DC… las bandas que siempre me gustaron. A esta edad es complicado que algo te impacte.

–¿Algún aviso para los seguidores de Valladolid?

–Que tenemos muchas ganas de tocar y de tomarnos unas cuantas por Cantarranas. A darlo todo.