El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Marcos Fernández Fermoselle, segundo por la izquierda, con su grupo Red Moon Yard.
Marcos Fernández Fermoselle, expresidente del Pucela y cantante

«Mi maestro lama me guió a la creación de música»

Red Moon Yard, la banda liderada por el hijo del creador del barrio de Parquesol, actúa en el Sonorama este sábado y última nuevo disco

Roberto Terne

Roberto Terne

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:36

De su padre, Marcos Fernández Fernández, heredó la faceta empresarial y deportiva, pero de su propia esencia surge un amor por la música que hace ... unos años le llevó a la creación del grupo Red Moon Yard. Marcos Fernández Fermoselle canta y toca la guitarra en una formación que ya va por el segundo disco y cuyas canciones destilan resonancias norteamericanas del rock de los 70 y primeros 80. Nacido en Guantánamo (Cuba) y expresidente del Real Valladolid, Marcos Fernández Fermoselle es también un practicante del budismo que confiesa aplicar los preceptos de esta religión y filosofía a su grupo Red Moon Yard, en el que también milita su hermano Ángel Fermoselle. 'Pureland' es el disco que este sábado presentan en el Escenario Charco del festival Sonorama a las doce de la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  4. 4

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  5. 5

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  6. 6 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado
  7. 7

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular
  8. 8

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  9. 9

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Mi maestro lama me guió a la creación de música»

«Mi maestro lama me guió a la creación de música»