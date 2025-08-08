«Mi maestro lama me guió a la creación de música»

De su padre, Marcos Fernández Fernández, heredó la faceta empresarial y deportiva, pero de su propia esencia surge un amor por la música que hace ... unos años le llevó a la creación del grupo Red Moon Yard. Marcos Fernández Fermoselle canta y toca la guitarra en una formación que ya va por el segundo disco y cuyas canciones destilan resonancias norteamericanas del rock de los 70 y primeros 80. Nacido en Guantánamo (Cuba) y expresidente del Real Valladolid, Marcos Fernández Fermoselle es también un practicante del budismo que confiesa aplicar los preceptos de esta religión y filosofía a su grupo Red Moon Yard, en el que también milita su hermano Ángel Fermoselle. 'Pureland' es el disco que este sábado presentan en el Escenario Charco del festival Sonorama a las doce de la noche.

–Noches del Botánico, Cazorla Blues, Teatro Slava, El Náutico, Luz de Gas y ahora cita en Sonorama. ¿Qué tienen preparado para el gran festival burgalés?

–Estamos muy ilusionados. Vamos a hacer un repertorio muy movido, adecuado al espíritu del festival, que durará unos 45 o 50 minutos. No solemos tocar en sitios masivos porque lo primero que pretendemos es hacer música que nos guste, en vez de hacer música para públicos mayoritarios. Disfruto mucho tocando con esta filosofía que, por otra lado, también es exigente e intentamos hacerla de la manera más profesional.

–Ciertamente sus canciones llevan a los tiempos de James Taylor, Van Morrison, Dire Straits o Pink Floyd…

–Esa es la prueba de que no buscamos ir con las modas ni con lo que demanda ahora el gran público (risas).

-Otros clásicos como George Harrison o Leonard Cohen aplicaban la espiritualidad a la música. ¿Cómo se aplica el budismo al rock?

–Mi maestro lama fue el que me guió a la creación de música y el que me derivó a formar el grupo. La vida es la misma para todos en el sentido de que a todos nos pasan cosas similares durante el tránsito de la vida misma, pero la cuestión no está en las cosas sino en cómo te relacionas con ellas. A partir de esta filosofía se creó el proyecto que es Red Moon Yard.

–En el tema 'She' colabora Álvaro Urquijo de Los Secretos. ¿Cómo dieron con él?

–Ambos grupos compartimos gustos muy afines en el pop y en el rock. Grabó con nosotros el tema 'She' siendo la primera vez que Álvaro graba un tema en inglés. Quedó de maravilla.

–¿Tiene previsto cantar en algún momento en castellano?

–Sí. De hecho, en el siguiente disco 'Intineri' ya habrá una canción en castellano. Canto en inglés habitualmente por mis referencias musicales y también porque con mi maestro lama me relacionaba en inglés. El español es mi idioma y también me está gustando usarlo para la música. Una de las cosas que me encantan de la música es que es una cosa que no se controla y que es libre.

–'The year is gone' confiesa que es un tema dedicado a su padre, Marcos Fernández. ¿Cómo surge este tema?

–Cuando mi padre falleció yo siempre le he sentido muy cerca de mí. Esta canción está hecha mentalmente sobre él y en ella digo que siempre estaré cerca suyo. En el budismo creemos en la reencarnación y todo lo que digo en este tema me salió de una manera muy natural. También tengo un tema dedicado a mi hija como es 'Paula'.

–Es inevitable preguntarle sobre su vinculación con nuestra ciudad a través del Real Valladolid. ¿Con qué se queda de aquellos años presidiendo el club?

–Pues imagínate. Tuve la oportunidad de trabajar al lado de mi padre, quien fue mi jefe, amigo y mi maestro en este sentido. Tengo muy buenos recuerdos en lo personal y en lo profesional. Creo que hicimos cosas grandes y también me pude equivocar en algunas, pero en cualquier caso la huella de Valladolid está profundamente en mí.

–¿Algún consejo para la nueva época que atraviesa ahora el club?

–Le deseo todo lo mejor. Siempre pienso que es importante que haya gente de la ciudad dentro del club y en las riendas del mismo. No sé si será el caso a partir de ahora, pero en cualquier caso deseo toda la suerte al club y que vuelva otra vez al primer nivel.