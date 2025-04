Lil Mess sobre su álbum: «RUY es un punto de partida a nivel estético y de códigos»

Horas antes de su concierto en Valladolid, el artista leonés Lil Mess, se cita con el Norte de Castilla en medio de la gira para ... repasar su carrera, su nuevo disco 'RUY' y la contraparte que no todo el mundo ve de la vida del artista.

- ¿Cómo estás? ¿Menos estresado porque ha salido el álbum o más porque viene la gira?

- «Bastante menos la verdad, un poquito más liberado. Los últimos meses pues han sido un poco caos, pero realmente tampoco porque ha ido todo sobre ruedas, pero estresado. Ahora ya, puro disfrute, ya ha salido el álbum, nos vamos de gira, vamos a disfrutar de nuestras entrevistas, ciudades, etc. O sea que contento, ahora mismo bien»

- Te quería preguntar sobre el proceso creativo y sobre el nombre de RUY ¿Cómo ha sido? ¿Qué conceptos fundamentan el álbum? ¿RUY es algo inventado, es alguna referencia?

- Pues sí, RUY tiene un concepto y se fundamenta en varias cosas. Es un álbum que llevo queriendo hacer muchísimo tiempo, la verdad. Es un poco personal, es mi punto de partida para de aquí en adelante plantear una carrera solitaria. Siempre ha sido solitaria, pero un poco más centrado en mí, no tanta colaboración. La base de 'RUY' es un nombre medieval realmente de la Edad Media que se utilizaba sobre todo en el norte de España y Portugal y demás, de donde viene mi nombre, Rodrigo, proviene de RUY de donde viene el apellido Ruiz, etc.

Y es un nombre que significa como 'glorioso en el poder', que se le atribuía a reyes de antaño, nobles, etc. Con eso cogíamos un poquito el concepto, aparte de unir mis orígenes con todo el rollo de donde vengo, la ciudad en la que he nacido queríamos unirlo también con el rollo elitista que sigue un poco el personaje de Lil Mess de aquí en adelante.

- RUY son 12 temas, 30 minutos, ¿Qué temas han quedado fuera?

Se han quedado varios eh, no voy a decir los nombres tampoco porque quizás salgan en un futuro y no quiero que tampoco suene a segundos platos para nada. Por duración del álbum en general, concepto y demás, las que se han quedado fuera es porque no acaban de cumplir con eso, te puedo decir que igual unas 4 o 5 se han quedado fuera y que las veremos en un futuro seguro.

- Te iba a preguntar justo por eso, por qué se han quedado fuera esas cuatro. A nivel de concepto entiendo que no encajaban tanto.

- Sí, justo, lo primero que queríamos es eso, que este álbum fuera un punto de partida, una declaración de intenciones de qué será de aquí en adelante la carrera de Lil Mess. Posicionarlo en un punto elitista y por eso no encajaban. Muchas no daban como con esa clave hedonista que tiene el personaje, un poco más narcisista... incluso luego hay otras canciones que están dentro del álbum que es todo lo contrario, es la redención precisamente de todo eso: el arrepentimiento. Es lo que más me gusta del álbum, esos contrastes, que ahí se ven las dos caras de la moneda, y las canciones que se han quedado fuera es por no encajar en ese concepto. También por la duración del disco. Yo no quería que superara las 11 o 12 canciones. Ya me he ido largo con 12 pero en principio iban a ser 11.

«Es lo que más me gusta del álbum, esos contrastes, que ahí se ven las dos caras de la moneda» Lil Mess Cantante

- ¿Cuál ha sido la que ha entrado ahí a última hora?

- Esa pregunta, no la quería yo... (se ríe). La de 'El cantante', tío, la de 'El cantante'... Precisamente por lo que te he comentado, porque no quería que fuera un álbum 'full' conceptual, que lo tuvieras que escuchar en contexto, todo seguido... La figura de un 'skit', no la acababa de ver yo mucho, la verdad, pero sí que es verdad que, al final dentro de todo el concepto del álbum la canción es muy bonita y posiciona bastante bien el personaje. Lo que he dicho, el lado bueno y el lado malo... Es una canción bastante íntima, con referencia a Héctor Lavoe, es una referencia que me gustaba que estuviera y con la cual me veo muy representado, y por eso finalmente acabó entrando.

- Hay un montón de géneros dentro del disco y uno de tus fuertes es adaptarte completamente, esa versatilidad de ritmos que siempre te caracteriza ¿Hay alguno que te haga ilusión hacer y todavía no lo has hecho?

- Pues yo creo que no que... Bueno, mira, sí, sí, la verdad es que sí. Yo tengo algo dentro de mí como el concepto boy band de indie o rock. Tampoco es igual la música que más haya mamado en sí en español, pero en música americana y demás hay muchos grupos referentes que yo ni los he escuchado, pero ese concepto siempre me ha molado bastante, de una música un poquito más orgánica y como además mi productor 'P.Muff' también toca la guitarra, siempre ha sido una inquietud que he tenido ahí y que he tocado a veces con temas como 'La ciudad' pero me molaría hacer un álbum exclusivo estilo indie o como música alternativa de guitarras. Creo que es algo en lo que no me he metido todavía pero que cien por cien que lo voy a hacer. No sé cuándo, pero lo voy a hacer.

Ampliar

- Siguiendo con lo de saber adaptarse; ya no solo te adaptas a los ritmos sino que aquí has trabajado con ocho productores. Hay figuras bastante más grandes como puede ser 'Ess', que está bastante asentado, figuras que van sonando ya dentro del underground como 'Bby Demon' y además, de otros nombres como 'P.Muff', evidentemente, que es tu hombre de confianza... ¿Se te complica el hecho de darle una dirección al álbum trabajando con tantas personas distintas?

- Mira aquí, en este álbum, principalmente lo ha 'carrileado' P.Muff y las cosas que hemos querido plantear lo hemos hecho 'Muffy' y yo. El resto ha sido... bueno, pues colaboraciones que nos ha ido brindando el destino; por 'beats' que aparecen, situaciones, sesiones de estudio... En el caso de la intro, por ejemplo fueron más bien arreglos, porque era un 'beat' que yo ya tenía hecho con el cambio de estilo en la parte uno, y la parte dos, y que me lo había cantado y demás pero a la hora de tirarlo adelante quería hacerlo con un productor bueno, y por eso hice la primera con el mejor en eso que es 'Bby Demon' y la segunda con el mejor en esos géneros que es 'Ess'. Entonces, no, no se me ha hecho difícil trabajar con tantos productores, al revés, me parece que cuantas más mentes pensando mejores ideas se pueden sacar.

- Hablando de colaboraciones, igual me aventuro, pero el tema de 'La Diferencia' entiendo que será especial para ti con 'Goa' que si no me equivoco es una de las personas que te hizo entrar dentro del mundillo ¿Cómo se da esa colaboración?

- Pues mira, desde luego un referente para mí. Goa empezó a hacer música prácticamente en la misma época en la que él empezó a despuntar un poquito. Es todo un orgullo para mí tener música con él y cuando me empecé a interesar un poquito por hacer yo mis canciones me acuerdo de hablar con Goa por Instagram y decirle, oye, ¿cuándo sacas esto en Spotify? Y me decía, ah, muy prontito... Y yo desde entonces pues le preguntaba cositas: Oye, estoy empezando a hacer música, ¿con qué micro grabo? Él siempre fue una persona muy cercana que siempre me ayudó con todo eso. Esperé también al momento idóneo en el que hubiera una carrera que me respaldara para ofrecérselo y hablé con él, le moló ahí y lo acabamos haciendo.

- ¿Alguna otra colaboración que tengas ahí pendiente?

No te puedo decir que tenga ninguna así en mente. Te puedo dar nombres de peña que me mola ahora mismo y que puede ser posible una colabo con ellos. Un chavalín que está haciendo ahora música, se llama 'Raly', si no me equivoco es de 'Barna'. Todos los chavales de la 'Keymob' y tal, van a salir más cosas con ellos. Ahora ha sacado el 'Uve Key' hace poco un álbum y estoy por ahí, pero con 'Bby Demon' llegarán cosas también.

«Ha sido un álbum que me ha salido bastante natural, no he ido buscando el 'hit'» Lil Mess Cantante

- Ahora que está el álbum fuera ¿Algún objetivo que te marques con el disco a nivel numérico o alguna otra cosa que quieras conseguir?

- Te iba a decir que no está bien ponerle objetivos numéricos a un disco, pero sería mentira. Esto es un negocio a la vez que arte, pero no, no me he puesto ningún objetivo porque ha sido un álbum que me ha salido bastante natural, no he ido buscando el 'hit'. De hecho, está bastante fuera de lo que tengo acostumbrado a mi público como la canción de 'Blin' o como 'Reina el Niño'. Sí que tenía como objetivo un punto de partida para que de aquí en adelante Lil Mess tenga ya una esencia. Que empiece con 'RUY' y que se vaya manteniendo de aquí en adelante unos códigos y una estética.

- Pregunta obligada, además de toda la gira ¿Algún festival?

- Pues no sé cuándo va a salir esto, pero este sábado cantamos en 'El Copeo' de Salamanca, que no lo hemos anunciado todavía, y eso va a estar muy, muy guapo, no sé si van 15.000 o 20.000 personas. Y además, también vamos al 'Universo 0125' a Cacabelos, que eso ya se ha anunciado y en principio... que se pueda contar hasta ahí. (se ríe)

- He leído también en otra entrevista que no paras de hacer cosas y siempre que terminas algo, ya andas pensando en otra cosa ¿Tienes ya algo que te ronde la cabeza?

- Cien por cien está ya rondando y está ejecutandose. Para finales de año van a salir 'Las Cadenas Volumen 2', pues tengo un par de singles más por ahí preparados. Va a salir en mayo otra canción con 'Glory' que es como una especie de remake de la canción de 'La Llevo al Cielo' de Chencho Corleone pero nosotros la hemos hecho como un remake que es 'Me Baja pa'l Infierno'.

Ampliar

- Bueno, ya hemos hablado bastante del disco y me gustaría pasar a un plano más personal, dejar a un lado a Lil Mess y centrarnos en Rodrigo, y me gustaría hacerlo a través de una frase que se escucha en el tema de 'Sentimientos Distintos' que es una frase de 'Fariña' que dice 'me enamoré de ti porque lo quieres todo', haciendo referencia a esa ambición. ¿Cómo se cuida, Rodrigo de la ambición del Lil Mess?

- Se cuida bastante poco, la verdad. Debería cuidarse más. Todos sabemos que son mundos complicados, estas industrias, el mundo de la noche y sobre todo la sobreproducción de trabajo. Yo tengo una conversación siempre con 'Eurofighter', mi Dj, ingeniero, colega, que decimos el resto de gente trabaja, llega para su casa y se pone una serie en Netflix y puede desconectar. Nosotros estamos 24 horas con la alarma puesta en la cabeza. Literalmente estoy hablando con mi madre y de repente ¡pum!. Te viene algo que casi que tienes que coger el móvil y pausar lo que estés haciendo para apuntar la idea que se te viene. El arte y la inspiración hay que cogerla siempre, pero bueno intento en mi día a día llevar una rutina bastante normal, estar pues con familia, amigos, con mi gato, tratar de ir al gimnasio, comer bien, de lunes a viernes tranquilito porque sabemos que de viernes a domingo tenemos conciertos, sesiones de estudio, e intento que todo esté nivelado.

- Hay momentos en los que a veces tienes que dejar cosas atrás que igual no te hace tanta gracia como puede ser con la familia, amigos o incluso personas por mucho que las tengas cariño ¿Has sacrificado mucho?

Yo creo que bastante, tío y creo que bastante más que otras muchas personas que pueden estar a mi mismo nivel. En mi caso no ha sido fácil lo primero es que hoy día traigo una tara de serie, tengo nódulos en la garganta que me impiden cantar como debería o tener el aguante para poder hacer tres conciertos seguidos sin que me sufra la voz y quedarme afónico. He estado consiguiendo cosas muy grandes que jamás había pensado en conseguir, pero no ha sido un arrebato de un año para otro en el que de repente te llega todo, sino que estamos poco a poco peleándonos con las cosas. Como dice Ilia Topuria yo «primero lo vi y luego lo hice». Algo así. No quiero sonar 'Llados' pero nosotros hemos tenido que proyectar muchísimo para ir consiguiendo las cosas. A lo largo de estos años he tenido que dejar mucha gente atrás. He tenido que dejar mi ciudad, he tenido que dejar a mi familia, he tenido que dejar la carrera, bueno eso es lo que menos sufrimiento me ha costado de todo (se ríe).

También lo que has mencionado, no quiero que la palabra sea lastre pero si que es verdad que los caminos se van diferenciando. Nos vamos haciendo mayores, estamos en edades un poco complicadas ya 23, 24, 25 por ahí, que las vidas pues se van bifurcando y bueno, tomas decisiones difíciles, muchas veces distanciamientos con personas muy importantes para ti en un pasado, parejas incluso. En mi caso personal hemos tenido que afrontar muchas cosas de esas dejar muchas cosas de atrás y luchar por lo que uno quiere pero bueno, estoy satisfecho con ello y no creo haber tratado mal a nadie ni que nadie me haya tratado mal a mi.

«He estado consiguiendo cosas muy grandes que jamás había pensado en conseguir» Lil Mess Cantante

- ¿Y eso como lo gestionas?

- Trato de no pensarlo demasiado. Lo que suelo hacer con este tipo de cosas, y no solo con estas sino con la gran mayoría, es mi personalidad. Cuando pasa esto de manera inmediata me afecta muchísimo y me tienen rondando la cabeza todo el día y no soy capaz de deshacerme de ellas. Lo que tengo son pensamientos muy intrusivos y muy continuados durante equis periodo de tiempo donde mi cabeza necesita aclarar la situación de vale ha pasado esto, estos son los pros, estos son los contras... Una valoración general de todo. Ves las diferentes opciones con las que salir adelante y una vez ya asumido tomas una decisión y trato de no volver a pensar en ello.

- ¿Hay alguna que digas no me arrepiento pero quizá pude haber gestionado mejor? ¿Tienes ese remordimiento?

- Me han pasado cosas bastante graves que tampoco mucha gente sabe, ni siquiera en mi círculo cercano. He hecho muchas cosas malas en la vida y me 'rayo' por ello porque tienen consecuencias para siempre, pero bueno, poquito más podemos hacer. Intentar hacer las cosas mejor de aquí en adelante y hacernos personas de valor.

- Si vieses al Rodrigo de seis, ocho años, ¿qué consejo le darías y de qué le advertirías?

- ¡Qué bueno! Como consejo le diría que aproveche para ser feliz, que la infancia es una, la adolescencia también y que la vida adulta está muy mal y más cuando tomas el camino de hacer las cosas por tu cuenta. Todos esos años más blancos, más inocentes disfrutarlos al máximo. Y le advertiría de tener a veces un poco más de personalidad para ciertas cosas, dejarse llevar menos por según que gente, saber plantar cara a cosas que no quieres hacer y tener claro que no quieres hacerlas, aunque la situación te obligue. Sobre todo eso, tener un poco más de personalidad y respetarte un poco más.

- ¿Y si le damos la vuelta? Si tú te pones en la piel del Rodrigo de ocho o seis años ¿Qué te dirías a ti mismo?

- Que qué bigotito más guapo lleva, ¿no? Yo también quiero! (se ríe) Probablemente que quitara esa cara amarga que lleva todo el día y que disfrutara un poco más de lo que está haciendo, que está literalmente cumpliendo el sueño y que dejara de ser tan frío y calculador.