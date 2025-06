Katie James: «La canción de autor no será masiva pero tiene su público»

Victoria M. Niño Valladolid Martes, 17 de junio 2025, 16:57 Comenta Compartir

Hace varios lustros que los músicos latinos componen en inglés, por la proyección internacional, por contagio de sus referentes. Katie James, inglesa-colombiana, prefiere el español. 'Venga, le cuento' es la gira que la trae a España, con la que recalará este miércoles en el Teatro Principal de Zamora, el sábado, en el FÁCyLde Salamanca, el domingo en Valladolid y a mediados de julio, en Segovia.

Nacida en Reino Unido y crecida desde los dos años en la selva colombiana, se siente «una colombiana de adopción. Crecí en una cultura mixta angloirlandesa con mi familia y rodeada de vecinos colombianos de los que aprendí su música desde temprana edad. Me siento muy colombiana pero tal vez la gente me ve con la mirada de extranjera que llegó y se enamoró de su país».

Su familia se instaló en la selva colombiana, en una comunidad hippy que vive de la tierra. «Crecí sin electricidad, sumergida en la naturaleza, eso influyó en mi manera de sentir. Luego he viajado y conocido mundo, te enamoras, te desenamoras, todo eso te va haciendo crecer y compones según lo que eres. Todo está en constante transformación y se refleja en las canciones», explica James, que empezó estudiando violín con su madre. «Con trece años me inicié en la composición y tomé la decisión de aprender a tocar la guitarra para acompañar mis canciones. Es el instrumento acompañante por excelencia, apto para los ritmos del folclor andino. Ahí abrí un mundo infinito para explorar».

Con Carlos Vives

Desde entonces cuenta cantando y transmitiendo las historias que hay detrás de sus canciones ante el público. «Terminan siendo una narración de la vida y de Latinoamérica». Hace alguna versión de Silvio Rodríguez pero a quien siente cercanos son a Jorge Drexler y Natalia Lafourcade, entre otros. «Son algunos de mis referentes, hablan de las gentes, de las costumbres, del paisaje, y yo también». Una de sus canciones más aclamadas es 'Toitico bien empacao', un bambuco que recuerda la procedencia de lo que comemos, advertencia humorosa para quienes creen que los alimentos crecen como los vemos en el supermercado, una reivindicación de la agricultura ecológica en la que trabaja su familia.

Otro de sus éxitos fue una colaboración con Carlos Vives, 'En la selva', entre el bambuco y el vallento. Colombia exporta ritmos latinos y suena a través del reguetón por todas partes. ¿Es una amenaza? «Podría verse como amenaza pero la verdad es que siempre hay espacios, personas que quieren oír algo distinto y a esa gente direcciono mi música. Me ha sorprendido la manera en que el público español recibe mis canciones. Eso me demuestra que esto también puede existir y convivir con la ola de reguetón. Si bien puedo bailarlo en una fiesta, no es una música que quiera interpretar. La canción de autor no es tan masiva pero tiene su público».

No fue solo idilio

Su vida en Colombia «no ha ido idílica, mi infancia, sí, luego, no». A comienzos del nuevo milenio, con las FARC tomando la selva, fueron desplazados dos veces. Fueron asesinados dos miembros de su familia, uno de ellos su sobrino, casi hermano, porque se llevaban a penas tres años. «Eso afecta a tu vida y a tu música. Durante un tiempo solo escribí canciones que hablaban de paz, guerra y duelo. En este momento no lo enfoco así. Hay que aprender a sanar esas heridas y seguir con la vida y las búsquedas musicales que no necesariamente giran en torno al conflicto. Es una realidad que me acompaña, pero ya no es el enfoque principal de mis conciertos».

Aquella comunidad británica se deshizo, todos regresaron menos su familia que quiso permanecer donde tenían a sus seres queridos enterrados. Aún hoy siguen su madre y su hermana mayor en la «finca», la granja. «Yo voy en cuanto puedo a reconectarme con mi alma campesina». Katie vive en Bogotá, desde donde le es más fácil desplazarse para las giras. Su guitarra acústica a veces está 'enchufada' para amplificar el sonido. En Zamora y en Salamanca tocará con músicos locales: Sergio Portales (guitarra y coros), Diego Rojo (contrabajo) y Raymond González (percusión). Han estado ensayando virtualmente durante semanas. «En el ensayo presencial me di cuenta de lo mucho que habían trabajado».

El domingo ofrecerá un recital acústico sola en la bodega Viña del Jaro (Pesquera de Duero), a las 13.00h. Seguirá por Madrid, Sevilla, Málaga, Granada y los días 12 y 13 de julio, estará en Segovia.