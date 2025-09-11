El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Las protestas de la Vuelta dejan 2 detenidos y 17 identificados sin alterar la prueba en Valladolid
Raúl Olivar, en el centro del escenario, en el Patio Herreriano.

Flamenco de excelente son

El Patio Herreriano acogió 'Diario de seis cuerdas', un programa de Raúl Olivar Quintet

J. M. Morate

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:51

Raúl Pérez Olivar, vallisoletano nacido para la guitarra flamenca, ha convertido esa afición en el Raúl Olivar profesional actual, mediante el estudio y aprendizaje con ... los mejores del género, hasta ser profesor en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y llevar producidos cinco cds con sus propias composiciones y culminando un sexto que aparecerá a final de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

