Flamenco de excelente son

Raúl Pérez Olivar, vallisoletano nacido para la guitarra flamenca, ha convertido esa afición en el Raúl Olivar profesional actual, mediante el estudio y aprendizaje con ... los mejores del género, hasta ser profesor en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y llevar producidos cinco cds con sus propias composiciones y culminando un sexto que aparecerá a final de año.

En formación quinteto, su 'Diario de seis cuerdas' nos llevó de viaje por esas grabaciones, con piezas escogidas de diferentes palos flamencos, que él trata manteniendo el rigor de la rítmica y son originales, sumando su inspiración con nuevas armonías que los enriquecen y los acercan al público actual. Se concertaron un bajista de nivel, firme soporte sin buscar protagonismo salvo en momentos a solo ('Guitácora'); un percusionista ideal al cajón flamenco más tres platos y caja, todo a la mano, con variado y exacto sentido del ritmo; hábil flautista que subrayó o intercambió melodías con la guitarra de Raúl, virtuoso y musical, generoso en concentración y entrega, pasando sin duda de unos palos a otros, limpios y firmes rasgueo y ataques; y una cantaora al compás, con quejío medido y buen gusto, todos afinados y conjuntados.

Raúl Olivar Quintet Olivar, guitarra flamenca; Y. Herrero, cantaora; I. Carlón, traverso; C. Díez, bajo; R. Lázaro, percusiones. Patio Herreriano. Organiza JJMM

Momentos emotivos del viaje: recuerdos a su primer profesor local con 'Paseo del cauce', soleá por bulerías del disco 'Castellano'; a su padre, gran aficionado motivador de toda la familia, con 'El poeta', tangos de 'Guitácora', con inspirada cantaora; a su maestro Manolo Sanlúcar con los fandangos de Huelva 'Marea baja' del álbum 'Sueños'; apertura de concierto con su taranta 'Monte de Torozos', enlazada con la rumba 'Rosas a tu balcón' por el quinteto, de 'Reflejo del alma'. Y así hasta 16 temas a los que, por aclamación del público, hubieron de añadir otros dos, cita a Paco de Lucía y el suyo también, 'Abrázame'. Raúl Olivar, un artista consolidado.