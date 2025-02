«Yo no hago conciertos, monto fiestas»

A sus 66 años, Alejo Stivel ha decidido hacer por primera vez una gira en solitario que este sábado le llevará a la sala Porta Caeli de Valladolid. Poco le quedaba por probar al descarado cantante que despuntó en la España de la Transición al ... frente de Tequila y que durante los últimos años se ha mantenido activo a través de giras, libros y colaboraciones con muchos colegas. Con Sabina precisamente es con el último con el que Alejo ha hecho nuevas migas a través del tema 'Yo era un animal', cuyo videoclip une pasado y presente a través de una IA muy al estilo del 'Now and then' de los Beatles de 2024. Alejo avisa que sus conciertos son una fiesta donde el tequila, entre otros licores, está más que garantizado.

-¿Cómo se siente al hacer algo por primera vez a los 66 años?

-Te refieres a girar solo por primera vez ¿verdad? (risas). Me lo estoy pasando bomba… tengo una banda espectacular que no me la merezco. Yo siempre digo que no doy conciertos… que monto fiestas. El grupo es partícipe de mi show y por eso doy lo que me gusta recibir cuando yo soy espectador. No reniego de ninguna parte de mi vida y me encanta tocar tanto las viejas canciones como las nuevas menos conocidas.

El concierto Alejo Stivel. Sábado, 15 de febrero, a las 20:00 horas en la sala Porta Caeli.

-Además de estar de gira, no para de sonar junto a Sabina con 'Yo era un animal'. ¿Qué supone volver a colaborar con el de Úbeda?

-Juntarse con Sabina siempre es un 'planazo' ya sea para grabar o para pasar un rato charlando. Él siempre me dijo que la letra de esa canción parecía escrita para él, así que cantarla ahora juntos es algo muy divertido para ambos. El vídeo de la canción surgió de una manera muy natural aunque usásemos Inteligencia Artificial. Ha habido gente que lo ha comparado al 'Now and then' de los Beatles, pero la verdad es que yo ni siquiera he visto ese vídeo.

-Hace poco debutó en el mundo de los libros con 'Yo debería estar muerto' ¿Le ha costado mucho regresar a distintos episodios de su vida?

-No me costó demasiado… tengo buena memoria y experimenté una gran emoción al revivir ciertos recuerdos. En cualquier caso, soy un artista pop más que un escritor. Más que un libro lo que hice fue un artefacto muy pop con recortes, fotografías, extractos de revistas… y a la gente le ha gustado porque se lee muy fácil.

-Se dice que el rock no interesa a los jóvenes. ¿Cree que el rock necesita de la juventud a estas alturas?

-La mayoría de los rockeros hace décadas que dejaron de tener 26 años, que es la edad oficial a la que se abandona la juventud. Hay jóvenes aún interesados por el rock, pero no es lo habitual y eso hay que aceptarlo. Los jóvenes de hoy están en otra. Cada generación tiene su lenguaje. Quién sabe lo que les gustará a los jóvenes del futuro.

-Tras esta gira ¿tiene algún proyecto en mente?

-Me dejo llevar por el destino. Tengo muchas cosas en la cabeza. He producido un disco de Rosa León con textos de Mara Elena Walsh en el que colabora Rozalén, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, El Kanka… Y, por supuesto, pienso seguir divirtiéndome con la música.

-¿Adiós definitivo para Tequila?

-Nunca se puede saber, pero estoy muy centrado en tocar y en hacer gira de verano. En cualquier caso, con Ariel Rot siempre hay tiempo para vernos ya sea en un escenario o comiendo un buen menú.