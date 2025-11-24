Fito y Fitipaldis arranca la gira que traerá la banda a Valladolid en abril, con entradas agotadas La banda de Fito Cabrales presenta su reciente álbum 'El Monte de los Aullido's, publicado el 24 de octubre y que debutó directamente en el número 1 de lalista Top 100

Tras más de dos años y medio de colgar las guitarras, Fito & Fitipaldis vuelve a subirse a los escenarios y arrancan su furgoneta para recorrer las carreteras con su nueva gira 'Aullidos Tour', con la que recalará el 25 de abril en el recinto de la Feria de Valladolid, concierto que ya ha colgado el 'entradas agotadas'. Conviene recordar que fue precisamente en Valladolid, en ese caso en el Auditorio Miguel Delibes, donde la banda despidió en 2023 su gira anterior. Fito Cabrales, líder de la banda, siempre recuerda en sus actuaciones en la ciudad su vínculo con la misma, así como sus estancias en Valladolid y su paso por bares míticos, como La Roquería, un legendario bar de Cantarranas.

Santander ha acogido este fin de semana en el Palacio de Deportes los dos primeros conciertos de «Aullidos Tour», la esperada nueva gira de Fito & Fitipaldis, en la que presentan su reciente álbum El Monte de los Aullidos, publicado el 24 de octubre y que debutó directamente en el número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España.

Fito & Fitipaldis regresan con fuerza tras más de dos años y medio alejados de los escenarios. Según palabras de Fito Cabrales: «Volver a los escenarios después de tanto tiempo es una emoción indescriptible. Este disco es muy especial para nosotros y queríamos que la gira reflejara esa energía y conexión con la gente. Cada concierto será una celebración del rock y de todo lo que nos une.»

Una gira histórica

La gira, anunciada el pasado mes de abril, recorrerá 28 ciudades españolas hasta mayo de 2026, con paradas destacadas como los 4 conciertos que ofrecerán en Bilbao y en Madrid, y los dobletes que realizarán en Sevilla, Barcelona y Gijón.

Con el cartel de «no hay entradas» en gran parte de los conciertos, aún se pueden conseguir para las citas de Las Palmas, Sevilla, Castellón, Ciudad Real, SC De Tenerife, Cáceres, Albacete, Ponferrada, Cádiz, Fuengirola y Bilbao.

Este arranque marca el inicio de una celebración compartida y de uno de los momentos más importantes de la carrera de Fito & Fitipaldis.

