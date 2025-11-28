Un fin de fiesta en homenaje a los sones de América Latina

Samuel Regueira Valladolid Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

La vigésima edición del Valladolid Jazz ha concluido este viernes en el LAVA tras un mes de conciertos semanales con diferentes homenajes: Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, sones afrocubanos… La guinda de la vigésima edición ha corrido a cargo del propio director del festival, José Luis Gutiérrez, que saxo alto en ristre ha rendido tributo a clásicos de América Latina junto a la batería de Tommy Caggiani y el bajo de Christian Gálvez.

El recorrido por América Latina y sus sones se benefició de la desmedida teatralidad del propio Gutiérrez, comodísimo en su doble papel de músico y maestro de ceremonias, y la evidente sintonía entre el director del festival y sus acompañantes. Tal vez no estuviera el espectáculo a la altura de los conciertos previos, pero sin duda transmitieron, más allá de la seria profesionalidad de los predecesores en esta vigésima edición, que los tres artistas del escenario se lo estaban pasando en grande.

Del arranque de una milonga a una melodía de ecos mapuches, el concierto también obsequió al público del LAVA con melodías reconocibles, como el 'estándar' 'Bésame mucho' (una melodía cuyas bases ya se enseña en primero de saxo alto, envuelta con todo en sus llamativas capas de sofisticación) o una muy lograda revisión de 'El cóndor pasa', uno de los puntos álgidos de la noche, beneficiado por un inspirado solo de bateria a cargo de Caggiani.

Continuaron el divertimento 'Alfonsina y el mar' y una nueva mirada al tango 'El choclo', que se ganó uno de los aplausos más entusiastas de la noche, gracias en parte a una notable arrancada al bajo de Gálvez. El saxo alto reposó sobre una silla para dar paso al clarinete con 'Historia de un amor', antes de que el periplo recalara en Venezuela con un joropo. 'Moliendo café' marcó el final de esta travesura, la más breve y ligera de la 20 edición del Valladolid Jazz, que cerró la edición con sus chupitos a los bises de 'El Manisero'.