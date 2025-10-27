Relaciones tóxicas

Concierto diferente el que propuso el ciclo. Se trata de una ópera en un solo acto y con una sola cantante. Calificada por el propio ... autor Francis Poulenc como una tragedia lírica, la obra expresa un conjunto de situaciones que son un sugestivo reto para la voz de una soprano que admite enfrentarse sola a una conversación telefónica con su examante con el acompañamiento de la orquesta. La conversación entrecortada pasa por emociones extremas, momentos dulces, otros de pánico, todo ello fielmente indicado en la partitura.

Ciclo Recitales y Música de Cámara Veronique Gens, soprano.

Christophe Manien, piano. Ópera en un acto de F. Poulenc. Auditorio Miguel Delibes.

Aunque Poulenc prohibió que la obra se hiciera solo con piano como sustituto de la orquesta, es esta versión la que escuchamos el domingo en un interesante 'tour de force' de la soprano Veronique Gens y el pianista Chistophe Manien.

Se distingue el drama por un canto fragmentado que no deja lugar al desarrollo de apenas una melodía, así que la soprano se metió en el papel que exige una profunda dimensión actoral y así, nos vimos sorprendidos con sonidos entrecortados del piano y la voz poderosa en el registro medio, de la soprano, que vertió un canto muchas veces cercano a la declamación. Su voz corrió con fluidez aún en frases tan cortas y, a la vez, mostró los momentos de máxima tensión en 'Hier soir, j'ai voulu prende un comprimé' o en 'Mon Dieu, faites qu'il redemande', donde se deja sentir el único esbozo lírico. En la puesta en escena original, el teléfono, a través del cual la soprano habla con su amante, se convierte en hilo conductor y cómplice del drama. En la versión del domingo, todo estuvo impregnado de una intimidad extrema. Los odios, las mentiras, las breves reconciliaciones y la desesperación fueron logrados con acierto en la simbiosis entre la exposición del piano y la expresión de la soprano, que supo transmitir con fidelidad el texto de una obra, difícil en su concepción, dotándola de la emoción necesaria para el éxito.