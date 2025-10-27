El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Veronique Gens y Christophe Manien al piano durante el concierto. E. A.

Relaciones tóxicas

CRÍTICA DE MÚSICA ·

Veronique Gens supo transmitir con fidelidad el texto de Poulenc dotándolo de emoción, acompañada al piano por Christophe Manien

Emiliano Allende

Emiliano Allende

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:33

Comenta

Concierto diferente el que propuso el ciclo. Se trata de una ópera en un solo acto y con una sola cantante. Calificada por el propio ... autor Francis Poulenc como una tragedia lírica, la obra expresa un conjunto de situaciones que son un sugestivo reto para la voz de una soprano que admite enfrentarse sola a una conversación telefónica con su examante con el acompañamiento de la orquesta. La conversación entrecortada pasa por emociones extremas, momentos dulces, otros de pánico, todo ello fielmente indicado en la partitura.

Te puede interesar

