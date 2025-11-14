Dos clásicos y un estreno

Dos obras de formaciones diferentes, y un estreno, conformaron el programa. El 'Idilio de Sigfrido', de Wagner, es una pieza de cámara y ya por ... eso, es una novedad entre el armamento orquestal ligado al compositor. Este 'idilio' fue un regalo que Wagner hizo a Cósima, su esposa, con motivo de su 33 cumpleaños. La obra es un resumen de una de las óperas de la tetralogía. Fischer planteó una versión íntima dentro de la ya reducida intención del autor. La conjunción y la afinación fueron impecables, además de una muestra de cómo profundizar en las obras, más allá de la partitura.

OSCyL Dirigida por Thierry Fischer. Obras de Francisco Coll, Wagner y Mahler. Auditorio Miguel Delibes.

'Hímnica', estreno de la OSCyL, es una obra de Francisco Coll, compositor residente esta temporada, en la que acaba de recibir el Premio Nacional de Música. La obra expresa, según el autor, los acontecimientos ocurridos en el año 2020. En una primera audición, destaca por una fina elección de timbres para empastar según alturas y motivos. Los agudos fueron impecables, desde el flautín de la entrada. Los unísonos colocados para apaciguar momentos cercanos al caos, demuestran también su dominio del reparto sonoro. Hay momentos para la incertidumbre que Coll deja para la reflexión. La impresión es que nos encontramos ante un compositor de sólidos conocimientos.

La obra grande fue la 'Primera sinfonía' de Mahler. En el tiempo inicial, después de unos prolegómenos en piano surgió la grandeza del tema en los violonchelos. Mahler deja muestras de sus intenciones, en los timbres tratados con originalidad, y en el modo de considerar la forma. Los temas populares fueron bien expuestos con adecuado tratamiento en las dinámicas. La inclusión del canon infantil 'Frère Jacques', en modo menor, fue una bagatela en la que lucieron especialmente las maderas bien equilibradas. En el explosivo final, de una pujanza extraordinaria, todas las secciones estuvieron a gran altura. Las trompas excelsas, los metales sonaron a gloria y la cuerda una vez más sigue ganando en conjunción y nobleza. La ovación fue unánime.