El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Thierry Fischer, al frente de la OSCyL, este jueves.

Dos clásicos y un estreno

Fischer dirige a la OSCyL en el estreno de 'Hímnica', de Francisco Coll, y obras de Wagner y Mahler

Emiliano Allende

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Dos obras de formaciones diferentes, y un estreno, conformaron el programa. El 'Idilio de Sigfrido', de Wagner, es una pieza de cámara y ya por ... eso, es una novedad entre el armamento orquestal ligado al compositor. Este 'idilio' fue un regalo que Wagner hizo a Cósima, su esposa, con motivo de su 33 cumpleaños. La obra es un resumen de una de las óperas de la tetralogía. Fischer planteó una versión íntima dentro de la ya reducida intención del autor. La conjunción y la afinación fueron impecables, además de una muestra de cómo profundizar en las obras, más allá de la partitura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  3. 3 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  4. 4

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  7. 7 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  8. 8

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos clásicos y un estreno

Dos clásicos y un estreno