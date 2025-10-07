El director Edusei y la violinista Simone Lamsma debutan con la OSCyL Interpretarán la 'Quinta' de Shostakovich y el 'Concierto para violín nº1', de Max Bruch este jueves y viernes

Dos músicos alemanes debutan esta semana con la Orquestas Sinfónica de Castilla y León. El director Kevin John Edusei y la violinista Simone Lamsma acompañan a la OSCyL en el programa de este jueves 9 y viernes, el segundo de abono, que comenzará a las 19:30 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes.

Las obras que interpretarán son tres, comenzando por 'Elyssium for orchestra', de Samy Moussa (1984). El compositor canadiense se caracteriza por su capacidad para explorar nuevos usos para algunas de las tradiciones musicales. Continuará la primera parte con el 'Concierto para violín n.º 1', de Max Bruch (1838-1920) que contará con la participación de la violinista alemana Simone Lamsma. En la segunda parte del programa, la OSCyL interpretará la 'Sinfonía n.º 5', de Shostakovich (1906-1975), conocida por ser una de las «disculpas» más impresionantes e irónicas jamás creadas. Esta obra del compositor ruso añadirá una generosa dosis de reflexión y espectacularidad a la segunda parte. El director invitado Kevin John Edusei sustituye al maestro inicialmente previsto Kahchun Wong.

Edusei, ganador del concurso Mitropoulos, ha dirigido como invitado a la London Symphony Orchestra (LSO) o Los Angeles Philharmonic (LA Phil), y debutó en enero del 2025 con la New York Philharmonic (NY Phil). Entre sus éxitos destaca su debut con Royal Ballet and Opera dirigiendo 'La bohème', de Puccini, que se estrenó en salas de cine de todo el mundo. Anteriormente, cosechó un gran éxito con producciones en la Semperoper de Dresde, la English National Opera, Hamburg State Opera, Volksoper Wien y Komische Oper Berlin.

El virtuosismo de la violinista alemana le ha llevado a trabajar con directores como Nézet Séguin, Marriner o Andrew Davis, y con las principales orquestas mundiales, entre las que se encuentran: Los Angeles Philharmonic (LA Phil), New York Philharmonic (NY Phil), London Symphony Orchestra (LSO), Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) o Konzerthausorchester Berlin.

