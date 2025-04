Cornellà replica a Lola Índigo que vendió entradas sin permiso

Cristian Reino Martes, 22 de abril 2025, 17:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cornellà (Barcelona) ha salido este martes al paso de las críticas vertidas el lunes por la cantante Lola Índigo. La ganadora de un premio de la MTV Europa afirmó en El Hormiguero, en Antena 3, que tras vender 20.000 entradas para un concierto en el campo del RCD Espanyol, el Ayuntamiento de Cornellà, donde está el estadio blanquiazul, le «ha cerrado la puerta». «No nos quieren dejar hacer el concierto en Cornellà. Nos dicen que no puede haber más de un evento musical al mes, y ese mes ya está Robbie Williams. Pero tenemos 20.000 entradas vendidas. Esto no va solo de mí: son 20.000 personas que han elegido estar allí», aseguró en el programa presentado por Pablo Motos.

El consistorio de Cornellà de Llobregat, al lado de Barcelona, no se ha mordido la lengua. El ayuntamiento barcelonés ha asegurado que en ningún momento concedió la autorización a la empresa promotora para la celebración de un concierto de Índigo el 12 de julio. Según fuentes municipales, la cantante granadina mantuvo la venta de entradas a pesar de que no contaba con el permiso pertinente para el concierto en el RCD Stadium. El consistorio señala que tiene un acuerdo con el RCD Espanyol, titular del campo, y con los vecinos para celebrar un único concierto mensual. El mes de julio ya estaba reservado para Robbie Williams y que se ofreció a la promotora de Índigo avanzar el recital pero lo rechazó. Ya en el mes de diciembre, cuando se anunció la celebración del concierto, desde el ayuntamiento avisaron de que no se había concedido la licencia. Una situación similar a la que vivió Aitana en Madrid, después de que el Real Madrid cancelara sus dos conciertos en el Santiago Bernabéu para junio de este año.

Lola admitió que el alcalde les sugirió cambiar la fecha, que se descartó por cuestiones de producción. «No llegamos. No es una cuestión de capricho, es que el espectáculo no se puede montar antes», dijo en el programa de Antena 3. «Todo esto ocurre por no querer ruido dos veces», señaló, en relación al acuerdo entre el club perico y los vecinos. En cualquier caso, emplazó al consistorio a buscar una solución, que pueda desencallar la situación y los fans que han comprado sus entradas puedan acudir al estadio. «Estaría bien que le diese una vuelta», remató.