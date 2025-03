«La copla es apolítica y un canto a la libertad cuando las mujeres no podían hablar»

El Norte Miércoles, 26 de marzo 2025, 07:13 Comenta Compartir

La vigencia de la copla en el siglo XXI es posible desde los caminos de la innovación y también desde el respeto por la norma. Diana Navarro, actriz y presentadora además de cantante, representa a las raíces de un género que en los nuevos tiempos gana adeptos y por supuesto conserva al público fiel. Con una discografía exitosa y coherente fusionando flamenco, zarzuela, copla y pop sinfónico, la Navarro disfruta combinando cine, televisión, teatro y por supuesto, ganando premios como el Ondas o recibiendo nominaciones a los Grammy Latinos. Este 2025, la artista vuelve a poner su voz al repertorio de su querida Concha Piquer a quien ya interpretó como actriz en la obra 'En tierra extraña' de Juan Carlos Rubio. 'De la Piquer a la Navarro' es la gira musical y teatralizada que este sábado 29 llegará al Centro Cultural Miguel Delibes.

–¿Cómo interactúan dos grandes de la copla en un título tan sugerente como el 'De la Piquer a la Navarro'?

–Es un paseo por la copla desde la trayectoria de Concha Piquer a la mía. Y cuento la historia que nos une a las dos haciendo versiones de sus temas al más puro estilo 'Navarro' con fusión 'sinfo-electrónica' y llegando a mis conocidas neocoplas. En realidad, después de haberla interpretado como actriz en el teatro, el público me decía que se quedaban con las ganas de escucharme cantar más y decidí hacer este concierto teatralizado donde le homenajeo y a la copla.

–Después de muchos años de denostación, la copla ha vuelto a respetarse ¿Qué opinas de la renovación del género?

–Es justicia. Fue maltratado por una coincidencia en fechas con el franquismo pero no tiene nada que ver. La copla es apolítica, es la memoria sonora de nuestros mayores y un canto a la libertad en esa época en la que las mujeres no podían hablar.

–¿Qué opina de la introducción de la tecnología y la electrónica en la copla?

–Fenomenal… últimamente veo en tiktok visiones muy sorprendentes. Para mis todo lo que sea recuperar esa poesía atemporal me parece fantástico.

–Ha tenido la oportunidad de entregar su último disco al Papa Francisco. ¿Cómo fue ese encuentro entre ustedes?

–Fue muy amable y cercano con nosotros. Me gusta su labor porque se ha implicado con el colectivo LGTBIQ+ y ha manifestado que todos somos hijos De Dios. El amor es amor y no se debe juzgar. Es muy necesario que se siga divulgando el mensaje de normalidad para que algún día, espero no muy lejano, dejemos de reivindicar porque ya no haga falta.

–Cambiando de tercio, mucho se habla de su coincidencia de vestuario con la Princesa Leonor en un mismo evento ¿Cómo anduvo de improvisación?

–Yo llevaba el mismo vestido que la Princesa en una recepción de los premios Príncipe de Asturias pero no nos dimos cuenta hasta salir del evento, cosa que si percibieron los periodistas de moda. Doña Letizia fue cercana y encantadora.

–Tras este encuentro entre la Piquer y la Navarro... ¿Qué próximas aventuras hay en su horizonte artístico?

–Vamos a celebrar por todo lo alto mis veinte años de carrera con una gira que se llama 'Ya no estoy sola' y a la que tengo muchas ganas.