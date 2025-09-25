«Las pioneras del motor competían en los años 30, hoy no hay mujeres en la Fórmula 1»

Ha encontrado su hueco como escritora en la 'novela de intriga histórica romántica'. Carla Montero presenta este viernes (19:00 h.) en Oletvm 'La dama ... de la niebla' (Destino), una novela sobre las pilotos pioneras de los años 30 que competían con colegas masculinos en rallies y carreras largas.

La isla de Man (Irlanda) y 1938 son las coordenadas en las que e desarrolla la historia de Mila Kovac, una joven española que se sube al coche tras el accidente en el que muere su esposo, piloto de carreras. «Es un momento con ingredientes muy interesantes para una novela. Son los últimos coletazos de la belle epoque, inicio de la crisis de Europa, a partir de 1929, que no solo fue económica también social, política con auge del nazismo, el fascismo, avanzando la década llegamos al ambiente prebélico, a una tensión en el que la gente siente que acaban los años felices y se refugia en el cine, la música, el arte», explica Montero que publicaba hasta ahora en Plaza & Janés.

El encargo de un relato de Audi le llevó a un mundo que le resultó estimulante y desconocido. «Fue una casualidad, hay veces que buscas las historias y otras buscan a ti, esperan que alguien las cuente y te escogen. Soy ajena al mundo de la automovilismo, tengo carnet pero no conduzco. Pero al descubrir a estas mujeres en los grandes premios en los años 30 me pareció que eran únicas. Entonces competían con los hombres y ahora no hay mujeres en la Fórmula 1. Rompieron moldes y sorprendentemente nadie ha contado esa historia».

La vida de Mila se desarrolla en un ambiente cosmopolita, elitista, glamuroso. «No cualquiera tenía acceso a un coche. Tanto ellos como ellas eran personas con ganas de vivir, de viajar, de competir, con excesiva adrenalina». Mila es un personaje de ficción construido a partir de la poca información que sobre ellas ha encontrado Montero.

«La biografía de Helle Nice, una francesa que corrió en los primeros treinta, que fue bailarina, fotógrafa y modelo, me ha servido de columna para vertebrar a Mila y dotarla de unos rasgos creados para ella. Nice logró que Bugatti la dejara un coche y destacó», cuenta la autora de 'El viñedo de la luna'. Elige la Isla de Man, «muy conocida en el mundo del motor por una carrera de motos» a donde llegan los pilotos huyendo de la situación en el continente. «Es una burbuja en medio del mar. Ese aislamiento me permite explorar las relaciones entre los pilotos y de ellos con la población. Es un ambiente salvaje e íntimo, con huella celta legendaria, que contrasta con el lujo, la superficialidad y la frivolidad de estos visitantes».

El misterioso pasado de Kovac planea sobre sus decisiones, sobre esa fachada de mujer adelantada a su tiempo que quizá «adopta esos rasgos para poder sobrevivir. Es un personaje complejo, por un lado soporta la tensión entre su origen y el camino escogido por las circunstancias. Quizá hubiera deseado una vida más convencional».