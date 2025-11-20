Miguel Casado presenta 'Estos nuevos tópicos' en Valladolid este viernes

El Norte Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

Miguel Casado vuelve a su ciudad para presentar 'Estos nuevos tópicos' (Tusquets), su último libro, este viernes a las 20:00 h. en la Fundación Segundo y Santiago Montes. Estará acompañado por el escritor Luis Marigómez.

En 'Estos nuevos tópicos' −textos escritos entre 2014 y 2023− se tejen y destejen, a modo de hilos diversos, el ritmo de las estaciones en las calles de la ciudad o en la ribera del río contaminado, la miopía, las preguntas acerca de la revolución, la memoria de los padres, los seres que habitan junto a nosotros y la energía de su resistencia... Después de 'El sentimiento de la vista' (2015) y 'Deseo de realidad' (2023), los poemas resultan aquí espacio en que pensamiento y escritura se forman a la vez, con los mismos componentes: la percepción de las cosas y los hechos, sus voces y conversaciones superpuestas, la síntesis entre el sentimiento y el sentido, una forma de vida interior que no parece estar separada de las demás formas de vida. La palabra directa y ajena a ciertos usos retóricos, el verso libre y la voz propia de Miguel Casado vienen quizá a recordar que el movimiento del habla no empieza ni termina en las páginas del libro.

Miguel Casado nació en Valladolid en 1954 y reside en Toledo. Su obra poética entre 1986 y 2015 se recoge en el volumen 'Deseo de realidad' (Tusquets, 2023). En 2024 han aparecido las traducciones al francés y al alemán de 'El sentimiento de la vista', que vienen a sumarse a títulos anteriores en inglés, portugués, francés, neerlandés y árabe. Ha dedicado sus ensayos especialmente a la poesía contemporánea y a cuestiones generales de poética, en títulos como 'Del caminar sobre hielo' (2001), 'La poesía como pensamiento' (2003), 'La experiencia de lo extranjero' (2009), 'La palabra sabe' (2012), 'La ciudad de los nómadas' (2018, 2020), 'Un discurso republicano' (2019), 'La belleza de la escritura' (2024) o 'Cosas contemporáneas' (2025), así como en las ediciones críticas de Antonio Gamoneda, José-Miguel Ullán o Vicente Núñez, y en sendos libros que recogen su trabajo sobre estos poetas.