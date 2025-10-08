Mariona Fernández presenta su cuento 'Buranuna' en Valladolid Acompañará a la escritora balear Gustavo Martín Garzo, este viernes en la Fundación Segundo y Santiago Montes, a las 20;00 h.

El Norte Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:07 Comenta Compartir

Un viaje a la Mesopotamia antigua, a la cuna del 'Poema de Gilgamesh', el primer relato del mundo. Eso propone Mariona Fernández en 'Buranuna. Canción de arcilla', que se centra en un episodio de esa épica historia. Este viernes lo presenta en la Fundación Segundo y Santiago Montes (20:00 h.) acompañada por Gustavo Martín Garzo.

Mariona Fernández cursó estudios de biblioteconomía y de teatro en Barcelona, aunque su recorrido profesional se centró después en el mundo del arte y la fotografía. Coordina desde hace más de una década la bienal Primavera Fotográfica y organiza exposiciones en el Centre d'Art Santa Mónica. Dirige Scan, un certamen fotográfico desde su inicio en 2008. Instalada en Menorca en 2010 pone en marcha Talleres islados, cursos en torno a la literatura y el pensamiento.

'Buranuna. Canción de arcilla' sucede hace cinco mil años en Unuk, a orillas del Éufrates, donde reina Gilgamesh. Buranuna, que nace fruto de siete noches de amor en la laguna del bosque, es hija de Enkidu, el hombre salvaje, y de Shámbat, su esposa. A su muerte, esta huye de la ciudad con Buranuna en brazos para devolverla al bosque primordial «donde las palabras no tienen ningún poder y las letras no significan nada». Buranuna, criatura entrañable y legendaria, es la guardiana de lo que perdimos, de lo que se quedó en la niebla, de lo que la palabra borró y arrebató.

Con una prosa poética y envolvente, poblada de escenas oníricas y momentos luminosos, Mariona Fernández indaga en los albores de la civilización humana y nos invita a enlazar lo instintivo con lo espiritual.

«Niña mía muy querida, recuerda. Recuerda de qué olvido estás hecha, de qué arcilla. Enkidu está en ti. Todo lo previo desemboca en ti. Nunca su palabra podrá decir 'hubo sido'. En cada cuerpo vive la inocente, la más fuerte, la que nació en la estepa, la dulce bestia que corrompí», escribe. De él ha dicho Chantal Maillard: «Un mito hermoso escrito con una sensibilidad tan intensa como exquisita. Una delicia».

Temas

Gustavo Martín Garzo