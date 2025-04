Los libros de Francisco conquistan el escaparate

En sus doce años de pontificado, Francisco ha desarrollado una prolífica labor editorial, utilizando la imprenta como altavoz amplificador de su pensamiento y herramienta ... de contacto con los lectores. En el último de sus libros, 'Esperanza', autobiografía publicada a comienzos de este año, despliega anécdotas, confidencias e interioridades vaticanas, su condición de descendiente de emigrados a América Latina, su vivencia del cónclave en el que fue elegido o sus conversaciones con Benedicto XVI sobre la reforma de la curia romana o su relación.

'Esperanza' es uno de los libros que ahora ocupa un lugar preferente en la vitrina de la librería Paulinas de Valladolid. «Aquí nunca faltan libros, encíclicas o exhortaciones de Francisco», explica Ricardo Barral, dependiente del establecimiento especializado en publicaciones relacionadas filosofía, cristianismo y espiritualidad sin excluir novela histórica o libros de autoayuda. «Solemos estar atentos a lo que ha escrito Francisco y a quienes escriben sobre él; desde el inicio de su pontificado se ha distinguido por su tirón».

Creyentes –laicos y religiosos– abiertos al cambio, «con sensiblidad por los caminos que ha ido abriendo el Papa», suelen estar detrás de la demanda editorial de los libros vinculados a su vida y obra, a tenor de lo que observan en la librería Paulinas, frente a la iglesia de las Angustias. «Sus encíclicas y pastorales son requeridas porque van con el sentir e inquietudes de la gente, del corazón humano de Dios», subraya Ricardo Barral.

'Te deseo una sonrisa', ya en su tercera edición, es otro de los libros que hallan hueco entre la bibliografía de Jorge Mario Bergoglio, junto a otros como 'Las cartas de la tribulación' a partir de sus reflexiones sobre los casos de pedofilia y el encubrimiento en ámbitos eclesiales. 'Una encíclica sobre la paz en Ucrania', 'Laudato sí' sobre el medio ambiente y el cambio climático llamando a cuidar «la casa común», 'Hermanos todos' a propósito de la fraternidad y la amistad invitando a ver la emigración como ocasión de encuentro y 'Nos amó', con el amor divino y humano del corazón de Jesucristo como telón de fondo, son otras de las encíclicas publicadas con presencia en el escaparate de Paulinas.

Ampliar Títulos del Papa Francisco sobre un mostrador. A. Mingueza

Aunque el pensamiento y los discursos de Francisco tienen un nicho lector asegurado, este se ha visto ampliado en la actualidad con 'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas, encaramado desde su reciente publicación en la lista de los más vendidos y que a partir de ahora tendrá aún mayor recorrido al coincidir con el fallecimiento de su protagonista. Escrito tras una invitación del Vaticano a acompañar al pontífice en un viaje a Mongolia, Cercas confesó en una entrevista en Zenda: «Este es el libro más loco de todos los que he escrito. Porque este es el lugar de un loco y de otros locos, como los misioneros, que son los locos de Dios. Y de una locura central, porque el cristianismo tomado en serio es una locura, o no es. Y esto no lo digo yo, lo dice el papa Francisco. Y lo dice Jesucristo, que está loco. (...) Este es un papa de periferia, lo dice él».

En las pobladas estanterías de la librería Basílica de la Gran Promesa, en la calle Santuario, incrustado entre títulos como 'Dios te quiere y tú no lo sabes', de Tomás Trigo, y decenas de esculturas de corazones de Jesús, crucificados, vírgenes, rosarios y devocionarios, hay también rastro del papa Francisco. Llevan su firma libros como 'Acordaos de rezar por mí', una recopilación de sus oraciones, o 'El oxígeno de la vida cristiana', una reflexión sobre el significado de seguir a Jesús hoy. «Hemos vendido mucho sus encíclicas, su pensamiento despierta gran interés, nos piden también libros que sirvan de guía y formación», afirma sor Jazmín, hermana de la congregación Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote que atiende a la clientela. «Teníamos un escaparate con lecturas del tiempo de Cuaresma y Semana Santa y lo estamos cambiando para actualizarlo con libros del Papa o que se hayan escrito sobre él».

Previsión

En las librerías abiertas a otros territorios literarios más allá de la religión y la espiritualidad se tiene muy presente la obra de Javier Cercas. «Lo colocamos en el escaparate porque es la novedad, se está vendiendo bien», apunta Estrella García desde el mostrador de Oletvm.

En la librería En Un Bosque de Hojas han sido previsores. Desde el ingreso de Francisco en el Hospital Gemelli de Roma y en vista del agravamiento de su estado fueron haciendo acopio de obras de Bergoglio como 'Esperanza', 'El Espíritu Santo y la esposa' y la carta 'Peregrinos de esperanza', lema del Jubileo 2025. «Según vayamos viendo que se venden añadiremos más», cuenta Samuel Díez, dependiente.

Ahora las librerías tienen puesta su esperanza en Javier Cercas y su oportuno 'El loco de Dios en el fin del mundo'. Y más aún a las puertas este miércoles del Día del Libro. «Será el título que más funcione, con diferencia», vaticina Estrella García.