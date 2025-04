'Gijón 2085', un 'thriller' futurista del asturiano Rubén González, Premio Ateneo de Novela de Valladolid

Jesús Bombín Valladolid Viernes, 4 de abril 2025, 13:44 Comenta Compartir

Rubén González Tuero (Gijón, 1962), profesor de inglés recientemente jubilado, es el autor de la novela ganadora del 72 Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid, un 'thriller' que aborda cómo será nuestra sociedad dentro de 60 años y refleja los efectos del cambio climático, la confrontación de humanismo y tecnología y el avance del control social.

«¿Que he ganado? No me diga», respondió el autor de la obra galardonada al comunicarle desde la Casa de Cervantes telefónicamente el alcalde, Jesús Julio Carnero, que su obra había sido la elegida por el jurado tras una selección a la que se presentaron 193 escritos enviados desde provincias españolas y varios países.

El jurado, presidido por la responsable de la sección de Literatura del Ateneo Angélica Tanarro, y formado, por los escritores Espido Freire, Noemí Sabugal y Gustavo Martín Garzo, y el editor de Menoscuarto y presidente del Gremio de Editores de Castilla y León, José Ángel Zapatero, acordó por mayoría la elección de 'Gijón 2085'. «Con tintes de literatura de anticipación, 'Gijón 2085' describe y explica un futuro que no nos es en absoluto ajeno y en el que la ambigüedad moral caracteriza a los personajes», se señala en el acta del jurado, que ha valorado en el último mes las cuatro novelas finalistas tras el proceso de selección llevado a cabo por varias comisiones de lectores: 'El puente de Ongala' con el lema Óscar Vilches; 'Gijón 2085' con Froilán; 'Vientos de amura' con Malaspina; y 'El viajero de las catedrales' con Alan Boudillion Traherne.

El premio está dotado con 20.000 euros y la publicación de la novela, que se presentará en la próxima Feria del Libro de Valladolid

En conversación telefónica en los asistentes al acto, Rubén González Tuero señaló que cuenta con dos novelas autoeditadas, ambas de temática histórica y ambientadas en la civilización romana: 'Rehenes de Roma' y 'Oro para Augusto'. El título con el que ha ganado el Premio Ateneo –dotado por el Ayuntamiento con 20.000 euros– lo publicará la editorial palentina Menoscuarto y se dará a conocer el 6 de junio en el Salón del Círculo de Recreo, dentro de la programación de la 58 Feria del Libro de Valladolid.

González Tuero proclamó su «satisfacción» tras conocer que ahora verá publicado su título. «Cuando eres autodidacta das los escritos a conocidos y gente de tu círculo, les preguntas qué les parece y las respuestas son buenas, pero no sabes si por afecto o por educación; ganar el concurso reafirma, así que lo primero que me sube es el ego». Sobre su novela de ficción distópica, comentó que «no es tan catastrofista como '1984', de George Orwell', no pinto un mundo tan negro y pesimista. Me planteo qué habrá cambiado y qué no en 60 años, sobre todo en avances científicos», apuntó sobre una trama «alrededor de la aparición de un cadáver y en la que sin comerlo ni beberlo se verá envuelto un periodista; quien la lea pasará un buen rato».