Eloy Moreno anima a los adolescentes a no sentirse «invisibles» y denunciar el acoso

Comenzó vendiendo libros en la calle y «con trabajo y resiliencia ha llegado a tener el reconocimiento como el gran escritor que es hoy en día». Esas fueron algunas de las palabras que el docente Nacho Gago utilizó para presentar al escritor Eloy Moreno, protagonista del encuentro organizado por El Norte de Castilla y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), en el que pudieron participar 680 alumnos de diferentes centros educativos vallisoletanos.

Este cara a cara, entre escritor y alumnado de 2º y 3º de la ESO, supuso, entre otras muchas cuestiones, que los adolescentes pusieran cara y voz a uno de los autores que se ha convertido en imprescindible en muchos centros educativos en los últimos años.

El encargado de abrir este acto fue el rector de la UEMC, David García, quien reconoció no estar acostumbrado a hablar con jóvenes de la edad de los alumnos que allí se citaron. Mostrando el libro 'Cuentos para entender el mundo', del propio Eloy Moreno, hizo referencia al trabajo que desempeña la universidad y que también va en esa línea, la de «ayudar a entender el mundo, pero con un objetivo de mejorarlo».

Igualmente, explicó que en la universidad hay un aula de teatro donde «cada vez más alumnos expresan sus sentimientos actuando delante de compañeros, además de un aula de debate para aprender a debatir, a confrontar ideas desde el respeto». «Somos una universidad todavía pequeñita y joven y nos preocupa mucho formar grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas que ayuden a entender el mundo, pero siempre con el objetivo de mejorarlo», sentenció el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García.

Posteriormente, el docente y comunicador Nacho Gago tras su presentación, inició una charla con el autor donde la primera pregunta que formuló hizo referencia al proceso de creación del libro 'Invisible'. En este marco, Moreno concretó que nace de una conversación con una amiga suya. «Surge de un día que estoy con una amiga tomando un café y salió el tema del acoso escolar y en ese momento se puso a llorar. Yo no sabía qué pasaba y me confiesa que durante dos años sufrió un acoso muy duro y que, durante 25 años, se calló y yo era la primera persona con la que hablaba de ello».

Siguiendo el hilo de la charla, aclaró que el protagonista de 'Invisible' no tiene nombre porque consideró a la hora de redactarlo que «este libro se iba a leer en muchas aulas», por lo que «le ponga el nombre que le ponga, seguro que hay alguien que se llama igual y me parecía cruel que lo asociasen». Asimismo, afirmó que el resto de los nombres de los personajes son también «inventados», aunque cada nombre «sale de una anécdota curiosa», como «uno de una marca de quesos, otro de una tienda de ropa pero cambiándole el género y el acosador se llama 'MM' porque era Muy Malo».

Así, continuó relatando que «muchas veces» las personas piensan que las víctimas lo son «porque tienes algo diferente» y sobre esta cuestión, matizó que en el libro «el chico invisible es normal, y él siempre se preguntaba que porqué le acosaban a él». «El que no tenga nombre refleja que a cualquiera le puede pasar», declaró.

«El éxito del libro no se basa solo en el conflicto, sino en que todos somos testigos de lo que pasa», añadió, a la par que aseguró que, cuando estaba en el proceso de redactar el libro y hablaba con psicólogos le contaban que «cuando en una clase hay un caso, si los compañeros lo paran, se para el acoso en el 99% de las veces». En su opinión, «a veces los que lo presencian se quedan callados por miedo a que le pase a él, pero en el caso del acoso lo más importantes es que se cuente a quien sea: familia profesor o amigo, y cuando se cuenta, cambia todo», aseguró.

El peso de las redes sociales

En otro de sus libros, 'Redes', recoge cómo en la actualidad, los chicos se pueden llevar el acoso a casa con las redes sociales: «Estamos todo el rato conectados, antes cuando no había móviles el acosado descansaba el fin de semana y ahora es mucho más duro porque la víctima está pendiente de los mensajes»

«El protagonista no se atreve a contarlo por vergüenza o por miedo y muchas personas me han dado gracias por el libro», expresó el autor para, posteriormente, explicar una anécdota a los presentes en el Teatro Calderón de Valladolid durante la mañana de ayer martes: «En pandemia recibí un mail de un niño donde el asunto era 'No quiero que nunca se acabe la covid'. En dicho correo mencionaba que, gracias a la covid, no se meaba por la noche, no le pegaban ni le insultaban, que él era feliz sin salir de casa».

Por otro lado, afirmó que le gustaría que los lectores de 'Invisible' se quedasen con que «ayuda a tener los ojos más abiertos en vez de apartar la mirada, hay que hacer algo para solucionar el problema».

Otro de los detalles que aportó sobre esa obra de referencia entre escolares es que el personaje de la profesora es «el único real de la novela», ya que se basó en una amiga suya que también es maestra y que «descubrió un caso de bullying real y lo logró parar». Así, matizó que uno de los personajes, al que «más cariño» tiene, es al de la hermana pequeña, debido a que ella «salva al protagonista porque es el amor más puro que tiene».

Cambiar vidas

«Que un libro mío pueda cambiar una sola vida, es algo impresionante, y lo ha hecho», aseveró, mientras reconoció con ilusión que esto ha supuesto «un cambio en mi vida literaria, y ha sido un salto muy grande», ya que cuando escribió 'Invisible' «creía que no iba a funcionar porque el acoso es un tema muy difícil de tratar». Así, justificó que en la contraportada «no pone de qué va el libro, la gente puede llegar a pensar que va sobre superhéroes».

Además, se mostró convencido, y así se lo hizo saber a todos los alumnos presentes, de que estas conversaciones «sirven para escribir más libros», porque «muchas veces las cosas que pensamos de los adolescentes no son ciertas». Y en este sentido matizó que existe «el rumor» de que en esta franja de edad no se lee, pero «según los últimos datos editoriales, los que más leen son ellos, aunque leen lo que ellos quieren y les interesa, no las lecturas obligatorias».

Al ser preguntado por un consejo para aquellos niños que son víctimas recordó que él no es psicólogo, por lo que «no me permito el lujo de aconsejar», aunque en esta ocasión añadió que «si os sentís invisibles, tenéis que contárselo a alguien, aunque sea un compañero, ese será el canal para hablar con un adulto después».

Así reconoció que en el momento de escribir las escenas «más duras», lloró porque se imaginaba ese trato en la realidad y sabía que alguien «lo ha vivido de verdad». «Muchas veces dejaba de escribir porque me tenía que calmar, es un libro muy real».

«Yo quería saber si había reflejado bien lo que sentía la primera amiga que me lo dijo, se lo pasé y me llamó llorando, me dijo que este libro iba a ayudar a muchas personas», concluyó su charla Eloy Moreno con Nacho Gago.