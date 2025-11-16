El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Raúl de Tapia y Clara Obligado, en el Retiro.

Un bosque plantado por escritores

La narradora Clara Obligado y el biólogo Raúl de Tapia, autores de 'Un árbol de compañía', invitan a los autores a plantar un árbol por cada libro publicado en una finca salmantina

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:28

Comenta

Les costó encontrar el punto medio en el que una escritora observadora de árboles y un biólogo poeta pudieran hablar de bosques y los lectores, ... invitados mudos, disfrutaran de esa conversación. Finalmente, la narradora argentina Clara Obligado y el paisajista salmantino Raúl de Tapia dieron con la fórmula que ha cristalizado en 'Un árbol de compañía' (Páginas de Espuma). La experiencia les ha dejado la secuela de necesitarse como interlocutores habituales. Ahora en vez de hablar de castaños, intercambian recetas de castañas. En vez de solazarse con el resultado, han decidido pasar a la acción. «Hemos pensado que cada vez que 'perpetramos' un libro, sería bonito plantar un árbol porque la celulosa no viene del aire», dice Clara.

