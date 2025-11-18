210 novelas optarán al Premio Ateneo Ciudad de Valladolid Los finalistas se anunciarán en febrero y el fallo será en abril

El Ayuntamiento de Valladolid y el Ateneo de la ciudad han cerrado el plazo de recepción de propuestas para el 73 Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid con un total de 210 originales admitidos, 24 más que en la anterior edición del certamen. En total se han recibido 219 novelas (27 más que el año pasado), de las que nueve han sido descartadas por no adecuarse a las bases.

En esta edición se han recibido originales de todas las comunidades autónomas españolas, así como de México, Chile, Brasil, Alemania, Ecuador y Portugal. La recepción de originales se llevó a cabo, un año más, en la Casa de Zorrilla, cuyo personal realizó el registro de todas las obras recibidas y una revisión de las mismas destinada a comprobar que cumplían las bases del certamen.

Comienza, ahora, una primera ronda de lectura. Profesores, maestros, bibliotecarios, libreros y, sobre todo, experimentados lectores, coordinados por la sección de literatura del Ateneo de Valladolid, se encargarán de llevar a cabo una primera evaluación que garantice la aplicación de criterios de valoración y puntuación lo más objetivos posible.

Estas rondas concluirán con la proclamación de los finalistas a mediados del mes de febrero de 2026; finalistas que pasarán al jurado profesional que emitirá el fallo final en la primera quincena del mes de abril.

Patrocinado íntegramente por el Ayuntamiento de Valladolid, el Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid está dotado con 20.000 euros. Además, la novela ganadora será editada, distribuida y difundida por Menoscuarto, sello editorial con un poderoso catálogo en su haber que garantiza la máxima proyección de la novela ganadora y su autor.