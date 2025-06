Síntesis del monumental Thomas Mann

Antes de leer a su admirado Nietzsche, cuando era un niño que no encajaba en el colegio, Thomas Mann encarnó la voluntad de ser que ... perfiló el filósofo alemán como motor del ser humano. El escritor da cuenta de ello en un texto autobiográfico que escribió tras la concesión del Nobel (1929). Nórdica publica 'Resumen de mi vida', traducido por Isabel Hernández, coincidiendo con el 150 aniversario del autor de 'Los Buddenbrock'.

Esta fue su primera cima literaria culminada a los 25 años. La historia de una familia alemana de comerciantes a través de cuatro generaciones bebía de sus ancestros. Pero su extensión, se publicó en dos volúmenes, y la juventud del desconocido escritor, no auguraban el éxito que la sucedió. Thomas Mann nació en una estirpe parecida, de un padre que murió tempranamente y una madre brasileña que le transmitió su querencia por la música y las artes.

Resumen de mi vida Thomas Mann. Nórdica. 104 páginas. 18 euros

Así lo cuenta en su único escrito autobiográfico aunque, como señala Hernández en su coda, toda su literatura está conectada con su vida. Más explicativo que memorialista, este 'Resumen' parece un material facilitador a quienes le conocieron por el galardón de la Academia Sueca, cuando tenía 50 años. En ese ánimo informativo hace consideraciones sobre su éxito, sobre «el problema de ser alemán» tras la I Guerra Mundial, sobre la escritura y la gestación de sus obras. Aún no se había desmoronado la República de Weimar, aún no había llegado Hitler ni había conocido el exilio. Sí había experimentado la perplejidad ante el suicidio de sus dos hermanas, como si el amor de su madre hubiese «dotado» mejor a sus tres hijos. No detalla la muerte de la segunda porque «quiero guardarme este relato para una biografía posterior en un marco más amplio», que no llegó.

Entre las nueve novelas de largo aliento que escribió, –intercaladas 32 cortas, otros tantos ensayos y una obra de teatro–, la segunda es 'La montaña mágica'. En 1912 su mujer sufre una dolencia pulmonar que les lleva a buscar remedio en el sanatorio de Davos. De esa larga estancia emerge la brillante montaña en la que curan la tuberculosis los burgueses europeos.

Menciona su viaje a España, en la primavera de 1923. «El sur andaluz me resultó menos atractivo que la clásica región hispana, Castilla, Toledo,Aranjuez y el granítico monasterio fortaleza de Felipe, y aquel viaje a Segovia», escribe. Adoraba la palabra 'relación' y se planteó durante dos años las 'Consideraciones de un apolítico' antes de publicarlas. Aún le quedaba mucho por ver aunque por encima de la historia estuvo siempre su voluntad de ser escritor.