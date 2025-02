Mentiras nacionalistas en las lenguas

Manuel Toscano, profesor de Filosofía Moral, ha escrito un valioso libro sobre el asunto terrible, por lo embrollado, de las lenguas: ¿Es necesario que ninguna desaparezca aunque apenas tengan algunas una docena de hablantes?, ¿existen los derechos lingüísticos y quiénes son los ostentan en el ... caso de las lenguas?, ¿son las lenguas sujetos de derechos?

Toscano se enfrenta a ello desde la exposición razonada y los datos contrastados. Desarrolla el procedimiento analítico propio de quienes quieren despejar las brumas y poner en tela de juicio lo que es pensamiento gregario (creencia o dogma son sus otros nombres). Toscano pretende desmontar las falsedades e irrealidades que los nacionalistas, y los investigadores universitarios que los acompañan, han ido esparciendo, y de las que no podemos discrepar so pena de auto de fe (aunque tampoco deberíamos haber esperado nada ni de los nacionalistas ni de sus clérigos, al fin el suyo es un mundo construido con ficciones totalitarias).

Contra Babel. Ensayo sobre el valor de las lenguas Manuel Toscano. Sevilla: Athenaica, 2024. 180 págs.

Toscano deja bien claro que todas las sociedades prefieren la lengua mayoritaria que se habla allá donde viven, y que, en situaciones plurilingües donde no hay imposiciones, el idioma que se elige como vehículo de comunicación es siempre la que todo el mundo habla.

También analiza las cifras de lenguas en peligro de extinción, y lo que esa extinción supone en realidad. La cifra por debajo de la cual las lenguas están en peligro es algo muy discutido y, no es sorprendente, no es la que los defensores de la pluralidad lingüística presentan. De este modo el número de lenguas que dejarán de existir en un futuro cercano es menor del que aducen. Por otro lado, ¿qué es lo que se pierde cuando una lengua deja de utilizarse porque, al ser tan minoritaria, los hablantes deciden comunicarse en otra que es mayoritaria? ¿Una cultura?, no porque la cultura es mucho más que eso.

Por ejemplo la vestimenta, los ritos, la religión no se pierden. Nada ocurrió cuando dejamos de hablar latín o griego clásico, las culturas siguieron. Y en Hispanoamérica la literatura no dejó de representar la cultura propia de los países a pesar de que se escribiera en español y no en las lenguas amerindias. ¿Perdemos un modo de ver la vida? No hay nada que indique que la cosmovisión está ligada a una lengua. Todo lo contrario varias sociedades con diferentes lenguas comparten la misma cosmovisión. La cultura europea, por ejemplo. Así va rebatiendo Toscano con agudeza y templanza todos los mitos nacionalistas sobre la importancia de la diversidad lingüística, una idea que es reciente pues en realidad hasta no hace tanto lo recomendable sería una sola lengua universal.

Con todo, a mi entender Toscano no toca un tema fundamental. Para el lingüista Roman Jakobson hay cinco funciones del lenguaje. La segunda es la función expresiva. No tiene como finalidad comunicar un contenido objetivo sino los sentimientos del hablante. Esta función se ha exacerbado con el tiempo y, añadido al asunto de la identidad nacionalista (recordemos que no hay ninguna que no sea totalitaria), domina la llamada conversación pública. Así que mientras la gente piensa que eso que llaman lengua madre expresa su identidad los razonadísimos y templados análisis de Toscano surtirán poco efecto por desgracia.

A pesar de ello este es un libro que puede ayudar a desmontar los mitos sobre la diversidad lingüística, una de las grandes falsedades de nuestra época nacionalista. Frente a la mendacidad nacionalista en asuntos de lenguas, la claridad de la honestidad intelectual, así resumiría yo este libro.