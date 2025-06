La mesilla de libros de la actriz María San Miguel

Ésquinó el periodismo en favor de la escena, practicándola y enseñándola. María San Miguel (1985) puso en pie en 2010 la compañía Proyecto 43-2 ... a partir de una investigación realizada sobre el teatro como herramienta pedagógica. Lectora a la última, la dramaturgia y el ensayo están muy presentes en su particular 'bocaoreja' cuando le preguntan qué leer.

'Vudú (3318) Blixen' Angélica Liddell.

Editorial La Uña Rota. 144 páginas. 2024.

La editorial segoviana La Uña Rota, con un amplio y selectivo catálogo de literatura dramática, acaba de recibir el Premio Nacional de Edición. De este sello recomienda María San Miguel 'Vudú (3318) Blixen', de Angélica Liddell, poeta, escritora, actriz y voz de referencia en el mundo de la escena. «Cualquier texto de Angélica me parece imprescindible para quienes amamos las artes escénicas y la literatura por su potencial escénico y el manejo de la palabra», comenta la actriz vallisoletana.

'Vudú (3318) Blixen', considera, «es el retrato más certero y profundo que he leído jamás sobre un narcisista. La capacidad de Angélica para convertir el daño en imágenes poéticas y hermosas y emocionar a quien las recibe es única».

'Dysphoria Mundi' Paul B. Preciado.

Anagrama. 560 pág. 2022.

Su segunda elección es 'Dysphoria Mundi', de Paul B. Preciado (Anagrama). Tiene al autor del texto como un «adelantado a nuestro(s) tiempo(s). Tiene la capacidad de leer el presente y dibujar un futuro esperanzador con argumentos, desde mi punto de vista, irrefutables».

Destaca este libro de ensayo por su capacidad para diseccionar de manera certera el mundo en el que vivimos. «Y lo hace desde el contexto pandémico donde todo se quebró, analizando los porqués del avance de la ultraderecha en todo el mundo y la normalización de sus discursos de odio. Lo hace desde una perspectiva ensayística sin ningún ápice de amabilidad con esta realidad oscura que nos pretenden imponer. Termina con una carta a quienes vienen detrás de nosotres que me parece uno de los cantos a la libertad, a la diversidad y a la esperanza más emocionantes que he leído nunca».

'Romancero gitano' Federico García Lorca.

Ya lo dijo Casimiro Parker. 76 páginas.

Su última sugerencia es un clásico, Federico García Lorca con su 'Romancero Gitano editado por Ya lo dijo Casimiro Parker. «Es un libro al que recurro de manera habitual y siempre me sorprende por su modernidad, su belleza y su profundidad».

Previene la intérprete que aunque parezca que lo sabemos todo sobre Federico García Lorca, el 'Romancero' es un libro que «se transforma contigo. No es lo mismo leerlo con quince años que con veinte o con casi cuarenta. Me emociona muchísimo que alguien fuera capaz de escribir con tanta belleza, con ese trato de las palabras, de las imágenes en su veintena. Abrirlo por cualquier página siempre me resulta profundamente inspirador y conmovedor».