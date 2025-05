El menú literario de Fernando Rey: poesía mexicana, Purgatorio y 'neuroderechos'

Catedrático de Derecho Constitucional y profesor de la materia en la Universidad de Valladolid, Fernando Rey (León, 1963) estuvo al frente de la Consejería de ... Educación de la Junta de Castilla y León entre 2015 y 2019, en el último mandato de Juan Vicente Herrera. Entre sus sugerencias literarias para El Marcapáginas figuran la poesía de un autor mexicano, una reflexión sobre el origen de la idea de Purgatorio, y reflexiones sobre 'neuroderechos' en relación a los debates y transformaciones alrededor de la inteligencia artificial.

'Recuento de poemas (1950-1993) Jaime Sabines. Editorial Joaquín Mortiz. México D. F. 1997.

Recomienda vivamente la lectura del poeta y político mexicano Jaime Sabines, una invitación a descubrir al autor fallecido en 1999. «Recuerdo cuando leí por primera vez a Sabines en su país, Chiapas (México) y la emoción estética que me produjo. Utiliza un lenguaje sencillo, pero con una musicalidad y un ritmo que te ponen a bailar el alma. Sus poemas no se leen o escuchan sólo, se ven. Escribe a su padre recién fallecido: 'Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas/ por eso es que este hachazo nos sacude'. Canta al amor, cómo no: 'No es que muera de amor, muero de ti/ Muero de ti, amor, de amor de ti/ de urgencia mía de mi piel de ti/ de mi alma de ti y de mi boca/ y del insoportable que yo soy sin ti'. O cómo olvidar: 'Los días inútiles son como una costra/ de mugre sobre el alma'.

'El nacimiento del purgatorio' Jacques Le Goff. Editorial Taurus, Madrid, 1981.

Otra de las preferencias de Fernando Rey es de reciente lectura y tiene que ver con cavilaciones históricas alrededor del Purgatorio. «Estoy leyendo en estas semanas el libro del gran medievalista francés sobre la invención teológica del Purgatorio, 'el tercer lugar' del que no habla (al menos, no claramente) la Escritura cuando se refiere a la geografía del más allá ni se conocía la palabra antes del año 1500. Le Goff expone las razones que explican por qué surge este concepto, precisamente en la Edad Media (aunque sus raíces se hunden mucho antes –Clemente de Alejandría, Orígenes y San Agustín). El Purgatorio es un más allá intermedio donde la prueba que se sufre (el fuego, a menudo asociado entonces a los volcanes) por aquellos que no son buenos ni malos, sino 'no del todo buenos', puede abreviarse mediante los sufragios, es decir, las intervenciones de los vivos. Esto permite un cierto juego de un principio espiritual, la comunión de los santos, pero también, desde un punto de vista más crematístico, abrió las puertas de par en par al pingüe beneficio eclesiástico».

El libro de Jacques Le Goff es, para el experto en Derecho Constitucional, una 'delicatessen' intelectual en fondo y forma que, además, «ofrece claves de comprensión de nuestra civilización».

'El manual de Roudeletge sobre la ética del mejoramiento humano' Fabrice Jotterand y Marcelo Ienca. Editorial Routledge. 2024.

También con lecturas actuales tiene que ver otra de las apuestas literarias que tiene Fernando Rey sobre la mesa, esta relacionada con el pensamiento y la reflexión a propósito de las transformaciones, retos y dilemas que plantea la inteligencia artificial: 'El Manual de Routledge sobre la ética del mejoramiento humano', de Fabrice Jotterand y Marcelo Ienca.

Particularmente interesado se muestra el docente de la UVa por conocer el contenido de investigaciones que abordan el aumento o mejora cognitivos derivados de los avances de la neurotecnología. «Estoy escribiendo un artículo sobre lo que se denomina 'neuroderechos': la protección frente a la posibilidad de que la neurotecnología permita no sólo observar la actividad cerebral, sino también modificarla de modo significativo. Aún no se puede espiar nuestros pensamientos, pero eso llegará en un tiempo no lejano. Es apasionante el debate sobre el impacto que tendrá, en particular, la hibridación del cerebro humano con la inteligencia artificial. Inteligencia, por cierto, que ni es inteligencia del todo porque no comprende los sentimientos, las intuiciones, etc. de la inteligencia humana, ni es artificial del todo porque está diseñada por seres humanos para seres humanos.

Observa quien durante cuatro años ha estado al frente de la Consejería de Educación autonómica que no son pocos los expertos internacionales que se plantean si es preciso regular jurídicamente este tipo de mejoras cognitivas, e incluso, apostilla, también se discute si, desde el punto de vista ético, todo aumento cognitivo es o no una mejora. «Chile, por ejemplo, ha modificado su Constitución en este sentido; hay que plantearse si es preferible esperar algo más para no coagular el desarrollo de las investigaciones. El libro recoge estos y muchos otros debates sobre un asunto realmente capital; tanto que es probable que no dentro de mucho tendremos una sociedad no ya humana, sino post-humana donde los seres humanos mejorados serán una especie animal cualitativamente diferente a la actual. Una preocupación grave, en este contexto, es que las clases sociales no se conviertan en clases biológicas, lo cual sería la peor distopía».