El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
El salón de la casa del escritor. Alberto Mingueza

Se nos va a hacer raro, Abuelo

El autor recorre los inmuebles que habitó Miguel Delibes en Valladolid hasta la mudanza de su legado a la Cada Museo

Germán Delibes Caballero

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:43

Comenta

Tras un periplo de 105 años que comenzó en el número 12 de la Acera de Recoletos allá por 1920, llegas al palacio del Licenciado ... Butrón, en la plaza de las Brígidas, donde estará ubicada tu Casa Museo. Entre medias hubo tres casas. Me contó mi padre que cuando estalló la Guerra Civil española vivías en la calle Colmenares, donde tu madre habilitó un abuhardillado para evitar que tus amigos y tú estuvieseis en la calle. Sería precisamente en esa buhardilla donde, además de aprender a jugar al póquer, tomaste la decisión de alistarte en la marina para evitar el cuerpo a cuerpo en una guerra en la que, como llegaste a asegurar, no ganó nadie, perdieron todos. Tras casarte con la abuela Ángeles os mudasteis a Filipinos, vivienda de protección oficial que resultó del agrado de Rafael Vázquez Zamora, responsable de Destino que viajó a Valladolid para entregarte las 15.000 pesetas del Premio Nadal. Un domicilio que no tardó en quedarse pequeño tras el nacimiento de vuestro quinto hijo, Juan, y que os llevó al Paseo Zorrilla. Una casa en la que, desgraciadamente, te tocaría vivir la enfermedad y la muerte de Ángeles; años más tarde, junto a Elisa, tu salvaguarda desde aquel fatídico episodio, y los Corzo Delibes, acabarías en Dos de mayo, donde viviste hasta el último aliento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  3. 3 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  4. 4

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  7. 7

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  8. 8

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  9. 9 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero
  10. 10 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Se nos va a hacer raro, Abuelo

Se nos va a hacer raro, Abuelo