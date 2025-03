El cine y Poe se llevan tan bien ...

Fascinados por el maestro del horror. Así se han sentido, en el comienzo de sus carreras o en el apogeo de las mismas, directores de ... cine de toda procedencia y condición. Las versiones más o menos literales de sus más famosos cuentos, las fieles al espíritu de su creador o aquellas en las que resuena lejano el eco del maestro de Baltimore se cuentan por un centenar y medio en la historia del séptimo arte. Y es que hay que remontarse a los orígenes del cine para encontrar por primera vez asociado el nombre de Edgard Allan Poe a una balbuceante producción. Estamos en 1909 y D. W. Griffith, un pionero en el montaje cinematográfico, se inspira en Poe y en Balzac para construir un cortometraje de once minutos titulado 'The sailed room'. Cinco años después, y aún antes de que el sonido cambiara para siempre el modo de hacer cie, Griffith volvió a la carga ya con un largometraje 'La conciencia vengadora' en la que resuenan dos de sus más famosos cuentos: 'El corazón delator' y 'El pozo y el péndulo', así como el poema 'Annabel Lee'. Entre estas primeras tentativas y la miniserie de ocho capítulos que Netflix llevó a las pantallas en torno a 'El hundimiento de la casa Usher', sin duda el título más exitoso entre los realizadores, fechada en 2023, un mar de posibilidades terroríficas se extiende por una cartelera histórica.

El nombre del productor y director estadounidense Roger Corman (1926-2024) ha quedado unido al de Poe. Entre 1960 y 1964 firma un total de siete películas con origen en sus piezas más terroríficas como la ya mencionada 'La caída de la casa Usher', 'El péndulo de la muerte', el poema 'El cuervo', 'La obsesión. (El entierro prematuro)' y 'La tumba de Ligeria'. También se inspiran en su obra 'Historias de terror' y 'El palacio de los espíritus' en la que contó además de con el actor Vincent Price, que acabó especializándose en el género, con un primerizo Francis Ford Coppola como guionista. Hablando de curiosas colaboraciones, también Luis Buñuel puso sus dotes de escritor en el guión de la versión que el francés de origen polaco Jean Epstein hizo de la ya célebre 'Casa Usher' en 1928.

Si miramos a España, el primero en abordar 'un poe' como director fue Enrique López Eguiluz (1930-1997) que en 1950 firma su primer mediometraje adaptando otro de los cuentos que más atractivo han suscitado entre los amantes del escritor: 'El barril de amontillado'. Pero entre nosotros su principal pareja de hecho es sin duda Narciso Ibáñez Serrador. Antes de sus famosas 'Historias para no dormir', una de las series más recordadas de nuestra televisión en blanco y negro de los sesenta, ya había dirigido en 1964 y con su padre, el también director Narciso Ibáñez Menta, como actor 'El último reloj (Tras la puerta cerrada)'. Después vendrían 'El pacto', 'El tonel', 'El cuervo' o 'La promesa' por las que circulan 'El corazón delator', 'El barril de amontillado' o 'Los hechos del caso del señor Valdemar'.

La animación con terror de Poe al fondo tiene en suelo hispano a un director en activo, Raúl García, nominado en varias ocasiones a los premios del género. Un outsider como Jesús Franco (1930-2013) se atrevió no sólo con el lado terrorífico sino que dio tono de comedia a algunas de sus producciones inspiradas en el escritor como 'Vaya luna de miel' (1980) o 'En busca del dragón dorado', o erótico a 'Lilian, la virgen pervertida', aunque tampoco se sustrajo a la magia de 'El hundimiento de la Casa Usher'.

Entre los directores célebres que alguna vez se encararon con Poe la lista contiene nombres como Jules Dassin ('El corazón delator'); Eric Rohmer que inauguró su filmografía en 1954 con 'Berenice', rodada en 16 mm y editada por Jacques Rivette; Federico Fellini con 'Toby Dammit', basada en 'No os apostéis la cabeza con el diablo', medio metraje que después incluiría en uno de los episodios de 'Historias extraordinarias' (1968), en las que también rodaron Louis Malle y Roger Vadim.

Y aunque en la lista no aparezcan directoras, la primera que se atrevió con 'El pozo y el péndulo' –además de los ya citados uno de los relatos más repetidos en esta 'película'– fue una pionera del cine: Alice Guy (1873-1968), primera realizadora de una película de ficción que firmó la adaptación del cortometraje 'The pit and the pendulum' en 1913.

Una larga historia que continuará.