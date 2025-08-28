El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen del Pazo de Meirás. AFP

El Gobierno inicia el trámite para dedicar el Pazo de Meirás a la memoria histórica

Un grupo de empresarios coruñeses cobró una tasa a pobres y ricos para su adquisición y donación a Franco

A. A.

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:00

El Ejecutivo central ha iniciado el proceso para que el Pazo de Meirás, el palacete gallego en el que Francisco Franco veraneaba con su familia, se convierta en centro para la memoria histórica. El objetivo de este paso es «combatir el olvido, el negacionismo y los discursos de odio, al tiempo que se dignifica la memoria de las víctimas del franquismo», resumió el delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro.

El Pazo de Meirás ha recorrido un largo camino hasta su expropiación definitiva a los descendientes del dictador. En sus orígenes perteneció a la novelista Emilia Pardo Bazán, quien lo mandó construir en 1870 sobre una superficie de 6,6 hectáreas. La edificación se levantó sobre 2.100 metros cuadrados. Tras la Guerra Civil, un grupo de empresarios coruñeses impulsó su entrega a Franco a modo de obsequio. Los gastos de la operación, que se elevaron a 406.346 de las antiguas pesetas, se sufragaron mediante una tasa que afectó por igual a clases bajas y acaudaladas.

Tras un largo proceso la justicia dictaminó en 2020 la titularidad del Estado, si bien se permitió a los Franco retirar del inmueble algunos bienes de gran valor. La Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo como presidente, respaldó la expropiación. A lo largo de los últimos cinco años el Ejecutivo ha diseñado el proyecto para dar al pazo un «carácter conmemorativo, pedagógico y reparador».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  3. 3 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  4. 4

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  5. 5

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  6. 6

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  7. 7

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  8. 8

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  9. 9 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  10. 10 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno inicia el trámite para dedicar el Pazo de Meirás a la memoria histórica

El Gobierno inicia el trámite para dedicar el Pazo de Meirás a la memoria histórica