El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Retrato de Alfonso XIII y portada del Congressional Club Cook Book (1927).

Las recetas de Alfonso XIII

Gastrohistorias ·

En 1927 el rey participó en un libro de cocina estadounidense compartiendo las fórmulas que se usaban en palacio para elaborar tortilla de patatas y cocido madrileño

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:27

Será cocinillas Felipe VI? ¿Tendrán buena mano para guisar —o lo habrán hecho alguna vez— Leonor y Sofía? Que yo sepa, desde Casa Real nunca ... se ha informado acerca de algo tan cotidiano, sencillo y simpático como si los reyes, la princesa y la infanta suelen cocinar. Del don Juan Carlos sabemos, seguramente para su desgracia, que es aficionado a las barbacoas al aire libre y que es capaz, como cualquier hijo de vecino, de parrillear en pantalón corto y con la gorra colocada hacia atrás. Ahí el emérito hizo un guiño a su abuelo Alfonso XIII (1886 - 1941), prototipo original del monarca campechano y un tanto crápula amante de las mujeres, la caza, el polo, el vino y el buen comer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  5. 5

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  6. 6 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  7. 7

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  8. 8 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  9. 9

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»
  10. 10

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las recetas de Alfonso XIII

Las recetas de Alfonso XIII