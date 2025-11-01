El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La gente camina cerca de la pirámide de cristal del museo del Louvre. Reuters

Dos personas imputadas y una detenida por el robo de joyas en el Louvre

El atraco, cometido a plena luz del día por un grupo armado que sustrajo piezas valoradas en más de 100 millones de dólares, sigue rodeado de incógnitas. El botín continúa desaparecido

C. P. S.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

París continúa sacudida por uno de los robos más audaces de los últimos años. Dos de las cinco personas detenidas esta semana por el asalto al Museo del Louvre fueron imputadas este sábado, y una de ellas ha ingresado en prisión preventiva. Las otras tres quedaron en libertad.

El pasado 19 de octubre, cuatro hombres irrumpieron en el museo más visitado del mundo en plena mañana. En apenas unos minutos forzaron las vitrinas que contenían joyas de la corona francesa —valoradas en unos 102 millones de dólares— y escaparon en motocicletas conducidas por sus cómplices. El golpe, ejecutado con precisión quirúrgica, puso en evidencia las fallas de seguridad de una de las instituciones culturales más emblemáticas del planeta.

Entre las personas imputadas figura una mujer de 38 años, residente en el suburbio parisino de La Courneuve, acusada de complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita. Tras comparecer ante el juez, fue enviada a prisión preventiva. Los otros dos acusados, arrestados días después del asalto, también permanecen encarcelados tras admitir parcialmente los hechos: un ciudadano argelino de 34 años, cuyo ADN fue hallado en una de las motocicletas usadas en la huida, y un taxista sin licencia, de 39 años, del suburbio de Aubervilliers.

La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó las imputaciones por robo y conspiración criminal, mientras que la defensa denuncia un exceso de detenciones y procedimientos sin base sólida.

Por ahora, el misterio principal sigue sin resolverse: el paradero del botín. Entre las piezas sustraídas se encuentran una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros que lució la reina María Amelia. Las joyas, símbolo de la historia monárquica francesa, siguen sin dejar rastro.

