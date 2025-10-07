La criminología, desde la ciencia y el arte en la IV Caja Negra

Buscar la verdad para impartir justicia ese es el fin de las técnicas que se agrupan en la criminología a la que contribuyen profesionales de ... la medicina forense, de las fuerzas de seguridad, de la investigación o la medicina forense, entre otras disciplinas. La fascinación del público por el cine y la literatura de género no es ajena a Caja Negra, un proyecto multidisciplinar que quiere divulgar esta «ciencia las servicio del bien común y ahondar en su potencial como inspiración artística». Su cuarta edición se celebrará del 20 al 30 de noviembre, en el Centro Cultural Miguel Delibes, como sede de principal.

Para ello han reunido a especialistas de España, México, Estados Unidos, Reino Unido y Rumania que participarán en seminarios, conferencias, presentaciones y conciertos. El viernes 28 comenzará Caja Negra: Crimen y Ficción con un seminario a cargo del inspector de la Policía Nacional Sergio Sanvicente «sobre cómo investigar en lugares de conflicto como en la República del Congo o Mali, donde ha estado representando a la ONU», explica Antonio Cela, presidente de la Asociación Caja Negra Crimen y Ficción. El negociador de secuestros Salvador Badillo y el inspector José María Otín completan la mañana.

Por la tarde, en el Círculo de Recreo, el catedrático de psicología Vicente Garrido Genovés presentará su libro 'El psicópata integrado', en ese rango «está un 10% de la población», apunta Cela.

El sábado, de nuevo en el Delibes, en la sala experimental, el británico Mike Lacorte hablará de los investigadores privados. Desde México vienen la periodista Lydia Cacho y el experto en seguridad Alberto Islas que conversarán sobre el crimen en Centroamérica. Desde Ucrania, donde trabaja ahora, llegará la psicóloga rumana Melinda Endrefy. José Antonio Lorente Acota impartirá una charla sobre la investigación de restos históricos como los de Colón y Nicolás Rodríguez hablará el big data forense.

Tanto el viernes como el sábado se entregarán distinciones. La Sociedad Española de Seguridad Global premiará al coronel Pedro Baños, experto en geopolítica y a la corporación estadounidense Innocent Project.

El sábado los III Premios Caja Negra reconocerán a la productora María Luisa Gutiérrez, al psicólogo Vicente Garrido y a los periodistas Elena Merino, Oscar Mijallo y Fernando Lázaro junto a ala escritora Rosa Ribas y la Semana Negra de Gijón.

Dos son las propuestas escénicas para acabar rl domingo 30. El espectáculo de danza 'Ana Frank', de Lorena Zatarain, y otro musical, 'Memorias de un sabueso', homenaje al cine negro con el actor de doblaje Camilo García y el jazz de Cream Quartet.

Calentarán motores hasta el último fin de semana de noviembre los podcasts de Miguel Castañeda, María Jesús Pascual y José Francisco Alonso, que se grabarán en La sastrería. Participan en la Caja Negra la Universidad Europea Miguel Cervantes, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.