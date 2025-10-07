El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Desde la izquierda, Antonio Cela, Irene Carvajal, Inmalucalda Martínez y Daniel Tomillo Leticia Pérez

La criminología, desde la ciencia y el arte en la IV Caja Negra

El evento multidisciplinar se celebrará del 28 al 30 de noviembre y reunirá a expertos de cinco países

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Buscar la verdad para impartir justicia ese es el fin de las técnicas que se agrupan en la criminología a la que contribuyen profesionales de ... la medicina forense, de las fuerzas de seguridad, de la investigación o la medicina forense, entre otras disciplinas. La fascinación del público por el cine y la literatura de género no es ajena a Caja Negra, un proyecto multidisciplinar que quiere divulgar esta «ciencia las servicio del bien común y ahondar en su potencial como inspiración artística». Su cuarta edición se celebrará del 20 al 30 de noviembre, en el Centro Cultural Miguel Delibes, como sede de principal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  3. 3 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  8. 8

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  9. 9 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La criminología, desde la ciencia y el arte en la IV Caja Negra

La criminología, desde la ciencia y el arte en la IV Caja Negra