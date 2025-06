Pucela Fantástica sacude las pantallas con una semana de cine de terror

El Norte Valladolid Lunes, 30 de junio 2025, 18:01 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, PUFA (Pucela Fantástica) acoge desde este lunes hasta el domingo 6 de julio una programación que combina estrenos internacionales, autores consagrados y apuestas arriesgadas. La apertura del certamen, marcada por un homenaje al ilustrador Tomás Hijo, será también la proyección de la película 'Clown in the Cornfield' (EEUU), de Eli Craig, en sesión inaugural de la Sección Oficial a Concurso.

La presentación de la segunda edición de PUFA (Pucela Fantástica), creado por la Asociación No Es Oro Todo Lo Que Reluce, ha tenido lugar este lunes en el Espacio Seminci con la presencia de los codirectores del certamen, David Pérez y Daniel Farriol; Juan Manuel Guimerans, gerente de Valladolid Film Commission -UNESCO Creative City of Film-, y José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

También han participado el ilustrador salmantino Tomás Hijo y el cineasta Rodrigo Cortés, quienes han mantenido un encuentro con el público para conversar sobre la novela ilustrada 'La piedra blanda', de la que ambos son autores, y han reflexionado sobre la intersección entre el arte visual y el cine fantástico, ahondando en cómo la ilustración potencia la magia del género. Tomás Hijo ha agradecido al festival la concesión de este Premio PUFA de Honor, y también la presencia de su amigo Rodrigo Cortés, encargado de entregarle el galardón. «Este reconocimiento y la presencia de Rodrigo significan mucho para mí». Al finalizar el encuentro, ambos han firmado ejemplares de su novela.

PUFA (Pucela Fantástica) dedicará su segunda edición al célebre escritor H.P. Lovecraft, figura clave en la literatura de terror y creador del horror cósmico, con la inclusión en su programación del Día Lovecraft, una jornada especial que tendrá lugar el domingo 6 de julio y que incluirá proyecciones de cortometrajes internacionales inspirados en la obra del autor, con títulos llegados desde Australia, Suecia, Canadá, Alemania, Italia y España.

Largometrajes inéditos

La programación de PUFA 2025 refuerza su carácter internacional con varios estrenos destacados. Concretamente, las distintas secciones del festival ofrecerán 18 películas inéditas en España, tres de ellas también estreno europeo. La Sección Oficial a Concurso reúne nueve largometrajes inéditos en España que muestran la amplitud del fantástico contemporáneo, abordando el horror, la ciencia ficción y el thriller con propuestas muy distintas.

Además de la película inaugural, competirán 'Abroad' (Corea del Sur), de Giovanni Fumu; 'Brute 1976' (EEUU), de Marcel Walz; 'Chime' (Japón), de Kiyoshi Kurosawa; 'Maldoror' (Bélgica/Francia), de Fabrice Du Welz; 'The Dead Thing', (EEUU) de Elric Kane; 'The Draw', (Reino Unido) de Tom Ruddock; 'The Moogai' (Australia), de John Bell; y 'Traumnovelle' (Alemania), de Florian Frerichs. 'Profanación' (Canadá), la nueva película de David Cronenberg que se presenta fuera de concurso, clausurará el día 5 de julio la segunda edición de PUFA.

La Sección Aquelarres, destinada a cine más extremo y experimental, cuenta con otros nueve títulos que exploran el género desde una mirada personal y valiente. Entre ellos figuran 'Above the Knee' (Noruega), de Viljar Bøe; 'Corazón Azul' (Cuba), de Miguel Coyula; 'Gravediggers' (Finlandia), de Joonas Makkonen; 'Laguna Mental' (Chile), de Cristóbal Arteaga Rozas; 'Magazine Dreams' (EEUU), de Elijah Bynum; 'Nadie va a escuchar tu grito' (Argentina), de Mariano Cattaneo; 'The Red Book Ritual: Gates of Hell' (Nueva Zelanda/Paraguay); 'The Reign of Queen Ginnarra' (Reino Unido), de Lawrie Brewster; y 'Tokyo Evil Hotel' (Japón), de Yoshihiro Nishimura. Esta sección ratifica la por por propuestas fuera de los circuitos convencionales, donde lo bizarro, lo político y lo entretenido se entrecruzan, se señala desde el festival.

27 cortometrajes

PUFA 2025 cuenta también con su Sección Oficial de Cortometrajes, formada por 27 obras seleccionadas de entre más de 400, entre las que destacan '893 Kilómetros', 'Ángulo Muerto', 'Depredador', 'Ehiza', 'Follower', 'Frascos Vacíos', 'Frecuencia Z', 'Imago', 'Impure', 'Killergotchi', 'La Bonita', 'La Compañía', 'La Liebre', 'La Valla', 'La Visitante', 'Listen', 'Lost in Galactic Translation', 'Malet', 'Pálpito', 'Refugios', 'Rot', 'Sacra Lunaria', 'Soundbound', 'Triangle', 'Umbra', 'Wan' y 'Tasty Tongue', además de 'Neu Mirrors' fuera de concurso.

La programación de PUFA 2025 abarca además proyecciones especiales, entre las que destaca en estreno en España de la película 'Tabula Rasa' (España/República Dominicana), una coproducción hispano-dominicana dirigida por Juanfer Andrés y Esteban Roel, autores de 'Musarañas' (2014). Macarena Gómez, Amaia Salamanca, Carlos Bardem y Pedro Casablanc protagonizan esta inquietante propuesta. Las proyecciones especiales incluyen también los estrenos en España de los largometrajes 'Bambi: La venganza (Reino Unido), dirigido por Dan Allen, y 'Vampire Zombies…', 'From Space!' (Canadá), dirigido por Michael Stasko, el estreno en Castilla y León del documental 'Call Me Pau', de Víctor Matellano, enmarcado en el Premio PUFA de Honor a Paul Naschy, y el largometraje Intacto, que se proyectará tras la entrega del premio PUFA de Honor a Juan Carlos Fresnadillo.

Completan las proyecciones especiales los títulos seleccionados para el Día Lovecraft: 'Dissociation' (Clayton Orgles, 2024); 'The Outsider' (Ludvig Gür, 2019); 'Le Temple' (Alain Fournier, 2022); 'The Hound' (Melissa Arcak, 2022); 'Dagon' (Paolo Gaudio, 2024); 'Sombra Do Mar' (Sergio Pereda, 2020), 'Helen' (Helio Mira, 2024) y 'Re-Sonator' (Stuart Gordon, 1986).

Homenaje a Fresnadillo

Los homenajes de esta edición subrayan la visibilidad de figuras esenciales. El homenajeado Juan Carlos Fresnadillo recibirá su premio el jueves 3 de julio en el Auditorio FUNDOS Fórum. Autor esencial del fantástico español, su filmografía incluye 'Esposados' -cortometraje por el que estuvo nominado al Oscar- 'Intacto' y '28 Weeks Later'. Destacan sus títulos recientes como 'Intruders' (2011), protagonizada por Clive Owen, Daniel Brühl y Pilar López de Ayala, que inauguró el Festival de San Sebastián, y 'Damsel' (2024), producida por Netflix con Millie Bobby Brown, Ray Winstone, Robin Wright y Angela Bassett, la cual batió récords de visionados globales. Este reconocimiento irá acompañado de la proyección de 'Intacto' y un encuentro con Fresnadillo y Andrés Koppel.

El homenaje póstumo a Paul Naschy será entregado por su hijo, Sergio Molina, en una gala que incluirá la proyección del documental 'Call Me Paul'

Fresnadillo recogerá el Premio PUFA de Honor el jueves 3 de julio a las 18:45 horas en el Auditorio FUNDOS Fórum de manos del guionista y director Andrés Koppel (La niebla y la doncella), con quien ha colaborado, entre otros proyectos. Previamente, ambos protagonizarán un encuentro con el público del festival ese mismo jueves a partir de las 12:30 horas en Espacio Seminci.

El ilustrador Tomás Hijo, homenajeado en la jornada inaugural, ha trazado una carrera destacada con el tarot de 'La Casa del Dragón' para HBO, ilustraciones para The Lord of the Rings y colaboraciones con Guillermo del Toro, Netflix y HBO. Su figura representa la síntesis entre arte gráfico y narrativa cinematográfica, y el acto inaugural con Rodrigo Cortés pretende evidenciarlo.

El homenaje póstumo a Paul Naschy será entregado por su hijo, Sergio Molina, en una gala que incluirá la proyección del documental 'Call Me Paul', dirigido por Víctor Matellano y que celebra la figura del actor, guionista y director que creó al legendario hombre lobo español Waldemar Daninsky, consolidando un legado imborrable para el terror patrio. El Día Lovecraft, el domingo 6 de julio, pondrá broche de oro a una edición que aspira a reivindicarse como espacio de referencia, crecimiento y comunidad para el cine fantástico.

