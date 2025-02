«El miedo que más me perturba es la cercanía de la tercera guerra mundial»

El miedo ha sido para Alejandro Amenábar (1972) un señuelo creativo para hacer películas, desde el temor a la oscuridad en 'Los otros' a la ... muerte en 'Mar adentro'. «No sé por qué, pero es verdad que de niño era muy miedoso pero a la vez me reconfortaba ver películas de terror y de mostruos a pesar de que sufría, pero por otro lado no podía evitar sentirme atraído por ellas; igual el cine me ha ayudado a vencerlo de alguna manera».

El cineasta acudió en la mañana dominical al Teatro Calderón, donde participó en la jornada de clausura del Foro de la Cultura en un encuentro junto al actor e ilustrador Javier Botet y la crítica de cine y escritora Desirée de Fez. Hablando de miedos, confesó: «El que realmente más me perturba, ahora muy especialmente, es que haya una tercera guerra mundial. Y estamos muy cerca de ella». Ampliar Público en la sesión del Foro de la Cultura. Carlos Espeso En términos más irónicos, en la charla moderada por el periodista César Combarros señaló que el planeta se halla inmerso en «una conjunción cósmica» en la que se dan cita Donald Trump, el asteroide y la Inteligencia Artificial como principales amenazas. Sobre esta última apuntó que provocará una reestructuración total del cine y superará a la inteligencia humana. «He votado a Karla Sofía Gascón como mejor actriz para los Oscar y espero que gane porque creo que se lo merece» Aleljandro Amenábar Aún así considera el realizador que el miedo puede también obrar como acicate creativo, más todavía en un género como el de terror, «que todavía es comercial y gusta a cualquier productor o plataforma; si presentas un proyecto va a ser bien recibido; quizá lo que hay son reservas a hacer cosas que se salgan de la norma, no tanto por miedo como por desinterés. Es difícil llegar con una idea provocadora o compleja, porque hay ahora mismo un mínimo común denominador en muchas de las políticas de inversiones que implica hacer películas que se asemejen más a productos que contenten a todo tipo de público». «Veo películas de terror porque soy miedosa, ha sido parte de mi terapia estos años» Desirée de Fez Periodista y crítica de cine Preguntado por la cancelación a Karla Sofía Gascón tras ser apartada de la promoción de la película 'Emilia Pérez' y ser excluida de la gala de los Goya por comentarios racistas en antiguos tuits, Alejandro Amenábar señaló que a veces «uno se compromete con sus palabras, y más cuando van por escrito; yo hace muchos años que decidí no tener redes sociales para no ser esclavo de mis palabras –comentó–. Lo único que puedo decir es que la he votado como mejor actriz para los Oscar y espero que gane porque creo que se lo merece». «Dan más miedo los monstruos que están fuera de la pantalla; el cine es un lugar seguro donde ensayamos cómo afrontar emociones» Javier Botet Actor e ilustrador A Javier Botet (1977), participante en series como '30 monedas' y películas como 'Balada triste de trompeta' le cuesta mucho tener miedo quizás, dice, porque se ha blindado demasiado. «El que ve terror está preparado para enfentarse a cosas más serias y osquras que las que tiene la vida». Ejercer como periodista y crítica de cine especializada en fantástico y terror no protege a Desirée de Fez (1977) de la sensación de pánico. «Veo películas de terror porque soy miedosa. Como soy incapaz de asumir los miedos en el mundo real necesito que alguien me los traduzca en la ficción para entenderlos en la pantalla. Para mí el cine de terror es catártico porque yo vivo aterrorizada, me da miedo lo sobrenatural, la realidad, enfermar, hacia dónde vamos en este mundo cada vez más chiflado... Y en parte mi terapia estos años ha sido el cine de terror». Un género alque ha visto evolucionar hacia una violencia extrema, «tanto como las premisas cada vez más disparatadas del guion».

