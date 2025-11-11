Malas calles

Triunfar con la primera película puede ser una llave para abrir puertas en el futuro, pero también para condicionar y filtrar los resultados. Daniel Guzmán, ... tras una larga carrera de actor, supo del éxito franco con el primer largometraje que escribió y dirigió, 'A cambio de nada': buenas taquillas, dos Goyas, un par de chavales que enamoraban, su abuela convertida en estrella tardía. Tardó en digerir los premios, su siguiente proyecto pasó de puntillas por la pantalla, y ahora se prueba con 'La deuda', una producción bien pertrechada y atendida.

La deuda Director, Daniel Guzmán. Intérpretes: D. Guzmán, Rosario García, Susana Abaitua. **

Desaparecido el agridulce optimismo de su debut, sin chavales que embriden los diálogos de la calle, Daniel Guzmán mira a los maduros, a los mayores, a sí mismo bañado en su personaje perdido en las calles de la gran ciudad. Y mantiene la idea de la abuela como fuente de calor y afecto sin condiciones. En esta película su hallazgo es Rosario García, nonagenaria que no va a poder disfrutar su previsible candidatura a los Goya: falleció antes del estreno.

Daniel Guzmán sigue siendo un buen contador de historias. Sabe resumir en un plano la fuga de un preso o la muerte de un niño, a veces con una precisión que exige la mayor atención. Y conserva el buen oido para los diálogos, trajinados en esas calles ásperas de Madrid que son mucho más que un fondo de pantalla. Asume todos los riesgos: interpretación, producción, y un guion trabajado y complejo, con una amplia galería de personajes que queman su presencia con cierto vértigo. El protagonista, encarnado por el propio Guzmán, tiene una veta sentimental un tanto extraña para quien vive del robo. Un personaje de varias caras, difíciles de conciliar, pero siempre capaz de escaparse por la ventana para seguir combatiendo mafias y deshaucios.