El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'Un fantasma en la batalla'.

Un filón inagotable

Agustín Díaz Yanes vuelve a la dirección con 'Un fantasma en la batalla', sobre la historia de ETA

Jorge Praga

Martes, 14 de octubre 2025, 12:07

Comenta

La larga historia de ETA cuenta ya con bastantes adaptaciones cinematográficas, sin que parezca que el tema se agote, ni se logre un relato definitivo ... o al menos dominante. En el plazo de un año han pasado por la cartelera dos películas de contenido similar: las peripecias de una topo de la policía en la organización etarra. Si antes Arantxa Echevarría ganó numerosos premios con 'La infiltrada', estos días se estrena 'Un fantasma en la batalla', la vuelta a las pantallas de Agustín Díaz Yanes tras un parón de ocho años desde 'Oro'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  8. 8

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  9. 9

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  10. 10

    La red de calor corta esta semana dos importantes calles de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un filón inagotable

Un filón inagotable