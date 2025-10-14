Un filón inagotable

La larga historia de ETA cuenta ya con bastantes adaptaciones cinematográficas, sin que parezca que el tema se agote, ni se logre un relato definitivo ... o al menos dominante. En el plazo de un año han pasado por la cartelera dos películas de contenido similar: las peripecias de una topo de la policía en la organización etarra. Si antes Arantxa Echevarría ganó numerosos premios con 'La infiltrada', estos días se estrena 'Un fantasma en la batalla', la vuelta a las pantallas de Agustín Díaz Yanes tras un parón de ocho años desde 'Oro'.

El director, guionista exclusivo también, maneja simultáneamente en esta película el registro documental y el de ficción. Los hechos vienen enmarcados por fechas y personalidades asesinadas por ETA en los años de cambio de siglo, arrastrando imágenes de noticiarios. Ahí se incrusta la aventura de una guardia civil que cambia de vida y de identidad para introducirse en los círculos abertzales en el País Vasco.

Un fantasma en la batalla Director: Agustín Díaz Yanes. Intérpretes: Susana Abaitua, Raúl Arévalo, Ariadna Gil. España***

Un personaje inventado con el que se persigue un importante desmantelamiento del arsenal etarra. En la narración se presta más atención a los caminos aventureros de la infiltrada que a cualquier disquisición política o ideológica. Hay limpieza en el bando policial, tosquedad en el etarra, aunque también hay salpicaduras de episodios negros como el del general Galindo.

Díaz Yanes ha dirigido con solvencia su guion, tal vez a costa de algún cliché en el retrato de los militantes. No olvida salpimentar con canciones y guiños, e incluso con versos de Yeats.

Y se apoya en un plantel actoral que se acopla bien a los personajes, con más relevancia en las féminas, entre las que sobresale Ariadna Gil, excelente y casi irreconocible.