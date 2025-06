Jonás Trueba: «Tengo que sentir la forma de la película antes de saber lo que quiero contar»

Samuel Regueira Valladolid Lunes, 9 de junio 2025, 22:05 Comenta Compartir

A más de cuatro meses de que arranque una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid, el Espacio Seminci sigue colmando con encuentros y actividades los apetitos de los cinéfilos mientras aguardan a la francachela de siete días que les espera a finales del mes de octubre. En esta ocasión, han sido los cineastas Jonás Trueba y Celia Rico quienes han protagonizado un encuentro con su público, coorganizado por la Seminci y la asociación A Bao A Qu en el marco de la iniciativa iNSiDE CiNEMA, proyecto dentro del marco Young 4 Film que implica a festivales de España, Serbia, Croacia, Italia y Lituania para divulgar y educar a nuevas generaciones en el séptimo arte, desde los procesos creativos a los secretos tras las labores de programación.

«No hay otro acercamiento posible al cine más que a través de lo que una ha visto y una ha leído», explicó Rico, directora de 'Viaje al cuarto de una madre', drama de 2018 protagonizado por Lola Dueñas y Anna Castillo. «Es una película íntima y familiar donde descubrí muchas cosas mientras la hacía», añadió.

Para su ópera prima, Rico aludió a los «mensajes emocionales, biográficos y conceptuales» que podía recibir de objetos de su infancia y juventud, como una mesa camilla que pertenecía a sus padres, bajo cuyas faldas se guarecía y se sentía cómoda y protegida: «Una metáfora del momento vital de estar 'arropado' y la necesidad de abandonar el nido y afrontar el mundo con independencia», aludió, a propósito de la premisa con la que arranca el largometraje.

«Hay momentos, cuando se desarrollan los personajes de la hija y de la madre y el concepto de 'salir de las faldas' de la madre, se empieza a conceptualizar las cosas y se empiezan a fijar decisiones e ideas que ayudan a ir fijando la línea o el camino que estamos trazando», desgranó. Son casos en los que, confesó, la forma prevalece sobre el fondo: «Creo que a ese nivel nunca quise abandonar aquella casa», explicó, a propósito del cambio de perspectiva que caracteriza a este filme, cuando la hija abandona la casa a mitad de su metraje, una vez ya se nos ha fijado a su personaje como protagonista y esperamos seguir la película de su mano, y en su lugar la cámara y la película se quedan con la madre, a lidiar con la nueva ausencia.

Rico también aludió a los diferentes encuentros entre Lola Dueñas y su propia madre, Gloria Clavellino, en quien se inspira al personaje de Estrella; además de referencias al cine de Yasujiro Ozu y a los textos de Natalia Ginzburg.

Forma antes que fondo

Por su parte, Jonás Trueba vertebró su intervención en torno a su película 'La reconquista', protagonizada por su intérprete y cómplice habitual Itsaso Arana, y por Francesco Carril. El cineasta coincidió en la importancia de anteponer la forma al fondo ya aludida antes por su compañera en el encuentro: «Tengo que sentir la forma de la película antes de saber lo que quiero contar»

«Una de las cosas más hermosas de una película es intentar dar forma a aquellas cosas de la vida que vivimos y sentimos pero no sabemos explicar», profundizó. Esas facilidades, alertó, a veces son tramposas: «Son un recurso con el que me quiero poner en guardia, no ponerlo todo tan sencillo sino que la película, de alguna forma, se lo 'ganase'. En el filme, Manuela y Olmo son una pareja que se reencuentra años después de su idilio adolescente. De manera ciertamente similar a 'Viaje al cuarto de una madre', esta película también cuenta con un momento 'bisagra' que traslada a sus personajes principales a un momento pasado de sus vidas, para desentrañar parte de esa tensión y de esos olvidos que la vida ha marcado a sus protagonistas con respecto a aquel importante momento compartido en su pasado.

Trueba también señaló a la importancia, para él, de «pensar el montaje en papel», y también citó, entre sus disparadores creativos, a los trabajos líricos del poeta argentino Roberto Juarroz o la música del cantautor Rafael Berrio, de crucial y explícita importancia en este filme concreto.

Al arranque de la presentación, prologada por el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, Rico y Trueba invitaron al grueso de la concurrencia, la gran mayoría personas jóvenes, a navegar por la web de la iniciativa Inside Cinema. En ella, además de sus propios trabajos; se recogen además procesos creativos de cineastas clásicos como Jean-Luc Godard ('Pierrot le fou') y más contemporáneas como Carla Simón ('Estiu 1993', 'Alcarràs').